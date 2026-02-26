Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosa Rodríguez se sincera sobre su pasado tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "No estaba muy bien de la cabeza"

La concursante ganó el mayor bote de la historia del programa

El pasado jueves 5 de febrero, Rosa Rodríguez se convirtió en la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', que superaba los 2.700.000 euros, tras imponerse a Manu Pascual en un duelo histórico.

El momento clave llegó cuando quedaban tres segundos y Roberto Leal formuló la última pregunta: "¿Cuál es el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido MVP de la NFL por la agencia AP?". Rosa contestó correctamente, diciendo "Morrall", haciendo referencia a Earl Morrall.

Sin embargo, en redes sociales surgió rápidamente la polémica, con algunos usuarios asegurando que la concursante había dicho "Morel" en lugar de "Morrall", lo que ha generado dudas sobre la validez del acierto final

En una entrevista a 'Land Rober-Tunai Show', un programa de la TVG, Rosa explicó que estuvo tres años preparando su participación en 'Pasapalabra' con jornadas de 10-12 horas de estudio al día, sin saber siquiera si la llamarían para el casting.

Recordó esos años de preparación y cómo se quedó parada durante la pandemia sin trabajo: "Estuve dos años sin hacer el casting, que ahora pienso, al verbalizarlo, que no estaba muy bien de la cabeza. En la pandemia me quedé sin trabajo y mucha gente me decía: 'Pero prepara unas oposiciones'".

Rosa explicó que llegó a plantearse oposiciones, pero que algo la detenía: "¿Cuánta gente tengo en competencia? ¿Con cuánta gente tengo que competir?". Su razonamiento fue que, dedicando tanto tiempo al programa, podía destacar más porque no habría tanta gente tan preparada como ella.

Su estrategia quedó clara: "Si preparo muy bien 'Pasapalabra', realmente gente que dedique tanto tiempo a prepararse... no hay tanta. Entonces si llego a ser muy buena no tengo tanta competencia".

