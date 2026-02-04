Quién es Rosa Rodríguez de Pasapalabra: edad, profesión, vida y posibilidades de ganar el bote

'Pasapalabra' se prepara para hacer entrega de un nuevo bote millonario a lo largo de los próximos días: casi 2,7 millones de euros que se harán entrega este jueves 5 de febrero de 2026 después de más de dos años conociendo a sus protagonistas, Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

En 'Pasapalabra' hay concursantes que no hacen mucho ruido, y otros que consiguen dejar huella. Y podemos decir que Rosa pertenece, sin duda alguna, a este segundo grupo. La participante, que debutó en el concurso de Antena 3 el pasado 19 de noviembre de 2024, se ha convertido en una de las figuras más queridas del formato presentado por Roberto Leal gracias a su constancia, su serenidad y un extraordinario dominio del lenguaje.

¿Quién es Rosa Rodríguez y por qué puede ganar el bote de 'Pasapalabra'?

Rosa es gallega de origen argentino. Nació en Quilmes (Argentina), aunque siendo todavía niña se mudó a España junto a su familia. Fue en A Coruña donde creció, se formó académicamente y acabó estableciendo su vida personal y profesional, una ciudad que ella misma ha nombrado en numerosas ocasiones a lo largo de estos dos años.

A diferencia de otros concursantes mediáticos de 'Pasapalabra', Rosa siempre ha mantenido un perfil discreto. No ha revelado ni su fecha de nacimiento, aunque se dice que podría tener unos 32 años.

En el plano académico, sí que conocemos algunos detalles más que explican lo bien que se le da el concurso: es licenciada en Filología y trabaja como profesora de Lengua Castellana e Inglés, de ahí su precisión léxica, su capacidad de análisis y su calma bajo presión.

Después de superar más de 300 programas, Rosa afronta uno de los momentos más decisivos de los últimos años en el concurso, con un bote que supera los dos millones y medio de euros y un duelo final con Manu Pascual que veremos este jueves en Antena 3.