Rosa Rodríguez, tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "Cuidado con lo que deseas"

Rosa Rodríguez hizo historia en 'Pasapalabra' al ganar recientemente el mayor bote de toda la historia del programa: 2.716.000 euros fue lo que obtuvo al completar el famoso 'Rosco', y una semana más tarde ha querido acordarse de todo lo que ha supuesto.

Es así que la ganadora del programa se dirigió a su cuenta personal de Instagram para dejar un mensaje muy llamativo: "Cuidado con lo que deseas… porque, a veces, los deseos (y los sueños) se convierten en realidad."

En este caso, la gallega ofrecía una lectura muy positiva sobre una frase que en ocasiones juega con un peligroso doble filo. Sin embargo, en su caso es la representación de lo que supone ponerse una compleja meta y no descansar hasta cumplirla.

La ya exparticipante de 'Pasapalabra' asegura que a pesar de haber pasado ya toda una semana desde que logró su histórica gesta, sigue 'en una nube'. Lógico, considerando que ha logrado un hito a nivel nacional de una dimensión que nadie había logrado nunca antes.

Rosa también se quiso acordar en el proceso de toda la gente que le había mostrado cariño en estos últimos días: "Gracias a todas y cada una de las personas que os habéis tomado el tiempo de escribirme con palabras bonitas y felicitarme", que apuntaba en su mensaje.

Hay que decir que la concursante no ha revelado tampoco en esta ocasión en qué invertirá el dinero del bote de 'Pasapalabra'. Por lo general, los ganadores de esta clase de concursos suelen realizar inversiones prudentes, como asegurar a su familia y su futuro por medio de inversiones.

Lo que sí dejó claro en su momento es que no tenía problema alguno con la importante cifra que Hacienda se llevaba del bote. Al fin y al cabo, para ella es este mismo sistema al que dará una gran parte del dinero que ha ganado lo que le ha permitido justamente gozar de este privilegio.

En última instancia, Rosa se despide con las siguientes palabras: "Soñar. Luchar. Creer. Trabajar. Porque, a veces, las cosas no salen, pero, a veces… ¡Ah! Uno llega a volar." Unas palabras que reflejan a las mil maravillas la mágica realidad que vive.