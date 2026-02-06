Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra': "No voy a pensar ya más en el tema económico"

La argentina venció a Manu Pascual en un duelo para el recuerdo en el programa de Antena 3

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Rosa Rodríguez ya ha hecho historia viva en 'Pasapalabra', uno de los programas más destacados de España. La de Quilmes, Argentina, venció a Manu Pascal en 'El Rosco' y se ha llevado el mayor bote de la historia del formato de Antena 3: 2.716.000 euros.

La concursante estuvo en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, donde expuso cómo es el día a día después de salir de 'Pasapalabra': "Es muy extraño ya no tengo que estudiar más".

Otra de las cosas que más disfruta es tener tiempo libre para estar con sus seres queridos, pues llevaba todos los días encerrada estudiando hasta los findes de semana. "No tenía descanso", compartió.

Rosa no reveló en 'El Hormiguero' qué haría con el premio, pero sí lo hizo tras ganar 'El Rosco' a Manu Pascual. La concursante tiene claro que quiere volver a su día a día con total normalidad, lo que supone regresar a las aulas, ya que ella era profesora antes de entrar al formato de Antena 3.

Tras la pregunta de Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra', sobre qué hará con el bote, Rosa expuso que "quiero vivir tranquila y seguir dedicándome a dar clases, pero sin la presión económica. Lo haré porque me gusta, sin pensar en el tema económico, porque ya está más que resuelto".

Su hermana dijo que "haga lo que quiera con el dinero", a lo que Rosa contestó: "Ves pensando dónde quieres ir de viaje". Uno de los destinos a los que irá es Argentina, en honor a su tía.

