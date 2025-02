Rosa López, decepcionada por no haber sido invitada a los Goya 2025

El programa 'Fiesta' anunciaba en su última emisión que una famosa española estaba afectada por un "desagradable desplante". Después de dar algunas pistas, Emma García terminaba revelando que se trataba de la cantante Rosa López.

La ganadora de 'Operación Triunfo' siempre se ha mostrado orgullosa de su tierra. La cantante ha nombrado Granada allá donde ha ido, honrando su ciudad y dándola a conocer. Por este motivo, no haber sido invitada a la gala de los Goya 2025, celebrada en su ciudad, ha supuesto una decepción.

Así lo ha explicado el colaborador del citado medio, Iván Reboso, que también mantiene una relación de amistad con la granadina. De hecho, el periodista ha compartido las palabras de la artista ante esta situación: "A mí me ha dado mucha pena no haber ido a Granada, era algo que nunca había ocurrido allí y era un día especial".

No obstante, algunos tertulianos del programa, como Carmen Alcayde, no comprenden la indignación de la andaluza: "A mí Rosa me gusta mucho pero lo siento, esa noche no pintaba nada allí. Ella es cantante y eso son los premios del cine. Porque sea de Granada no hay por qué invitarla, no pega nada".

Un argumento que Mónica Vergara ha rebatido: "Tampoco pintan nada los influencers y allí estaban". Finalmente, ha sido la conductora del espacio, Emma García, quien ha apoyado a la representante de España en Eurovisión: "No era tan complicado evitar ese desplante, en mi opinión, que igual me falta información. Ella esperaba estar y encima se ha encontrado con esta historia, que le han dado en sus narices".