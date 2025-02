Ella es Rosa González, la clave detrás del éxito de José Elías y Audax: "Tengo más dinero que él"

El fundador y propietario de la empresa de energía Audax Renovables, José Elías, es una persona cuya historia es digna de explicar. Nacido en 1976 en un barrio obrero de Badalona, empezó su vida de la forma más humilde. Su educación se forjó en una escuela privada y se licenció en ingeniería industrial. Aprovechando el conocimiento familiar, pues su padre era electricista, empezó trabajando en instalaciones eléctricas. Empezó a ganar dinero, pero se arrunió en dos ocasiones.

Hoy es uno de los empresarios más conocidos de España gracias a su difusión en las redes sociales y los medios de comunicación, así como el abal de 35 millones de euros que hizo a Joan Laporta. Cuenta con un patrimonio valorado en más de 1.000 millones y ha demostrado su resiliencia y capacidad de superar cualquier adversidad que se le ha presentado a lo largo de su carrera.

Sin embargo, este hito no lo ha conseguido solo. Detrás de su mediática figura se encuentra su mano derecha, una mujer llamada Rosa González: "El tándem que hemos hecho es que él imagina y yo hago realidad lo que él imagina", explica en una entrevista recientemente realizada y publicada en el canal de YouTube del influencer del mundo de los negocios, Eric Ponce. En su perfil en Linkedin se puede leer que ocupa el cargo de Prevention Managing Director y que es Consejera de Audax, donde entró en 2009. Haciendo una comparación con el mundo de los superhéroes, Rosa González sería 'la chica de la silla' tras el éxito de José Elías.

"Yo muchas veces hago de 'mama'. Le riño, pero es algo que ha salido con naturalidad, no lo hemos forzado", explica acerca de la relación que tiene actualmente con José Elías. Al respecto, también cuenta que pese a que él es su jefe, ella tiene la capacidad de hablarle de forma directa y de contarle las cosas menos agradables.

En la promoción previa a la charla, Ponce ya mostraba los 'highlights' de la charla con Rosa y esta reconocía tener más liquidez que el mismo José Elías: "Yo le llevo sus cuentas. Tengo yo más dinero que él", revela la ejecutiva.

Otro de los momentos más destacados es el relato de su entrada en Audax, pues fue muy distinto a lo que la gente podría imaginar de una empresa que actualmente mueve tanto dinero: "Cuando yo llego allí y veo el caos que había, digo madre mía...", empieza comentando González, que comenta que se sintió "engañada" al no conocer la situación real de la compañía, que estaba "en la ruina", pues no había dinero ni para pagar los sueldos de los trabajadores.

Todo cambió cuando al cabo de cinco meses, Elías le confesó que la mala época había terminado: "Nos vamos a poner a vender luz. ¿A qué si no pagas la luz de tu casa, te la cortan? Pues vamos a vender luz qque así no tendremos impagados", dilucida, pues el mayor problema de la empresa eran los impagos. A partir de ese punto de inflexión empezó el crecimiento de Audax, aunque como reconoce Rosa, "no fue tan fácil".