VIRALES
Roro rompe su silencio tras el lío de 'Revuelta' y lanza un mensaje demoledor: "Solo fue un taxi"
Con casi 10 millones de seguidores en TikTok, Roro se pronuncia de nuevo acerca de la polémica de la DANA
La influencer y creadora de contenido Roro Bueno, una de las más seguidas en España con casi 10 millones de followers en TikTok, ha intentado salir al paso del escándalo que rodea a la asociación 'Revuelta', investigada por un presunto desvío de fondos destinados a ayudar a las víctimas de la DANA que azotó Valencia el año pasado, dejando más de 230 fallecidos.
A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Roro se ha desvinculado por completo de cualquier colaboración con la organización después de que su nombre volviera a circular en redes por haber estado en Valencia los días posteriores a la tragedia:
"Pensaba que todo este tema ya estaba zanjado, pero se me vuelve a relacionar y quiero explicarlo todo", comienza diciendo la creadora de contenido.
Roro asegura que nunca ha colaborador con ninguna asociación política y que su único contacto con 'Revuelta' fue completamente circunstancial. Según relata, necesitaba desplazarse a Valencia para coordinar ayuda humanitaria vinculada a Chefs Solidarios, pero las carreteras estaban cortadas.
Al bajar a un punto de recogida de alimentos cerca de su casa, preguntó si alguien podía llevarla y aceptó viajar en un vehículo sin conocer la afiliación política de quienes gestionaban esta organización.
"Para mí fue literalmente un taxi", explica la joven, añadiendo que accedió a grabar imágenes cargando cajas para animar más gentes a ayudar con el envío de alimentos. Afirma que esa fue su única interacción con el grupo.
Después de hacerse pública la denuncia ante la Fiscalía por un posible desvío de fondos, Roro se ha mostrado muy contundente: "si se confirma que estaban robando, me parece completamente asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado de algo tan horrible como la DANA". Eso sí, pide que se le deje de acusar sin pruebas.
