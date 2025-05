RoRo revienta tras los rumores de romance con Jake Paul: "¿Quién ha sido el subnormal que se lo ha inventado?"

Estábamos acostumbrados a escuchar la dulce y angelical voz de RoRo Bueno explicando cómo preparaba todo tipo de comidas o artilugios para su novio, Pablo. Sin embargo, ahora se ha puesto seria y ha dejado atrás todo ese buenismo que la caracterizaba y que incluso le había conllevado críticas por alimentar el estilo 'trade wife'.

El motivo son los rumores de infidelidad que han recaído sobre ella tras su viaje a Puerto Rico en el que ha coincidido con el 'influencer' y boxeador norteamericano, Jake Paul, con quien ha estado entrenando y ha publicado en sus redes. La joven madrileña es una de las boxeadoras de 'La Velada del Año V' que organiza Ibai Llanos y que se celebrará el 26 de julio en el estadio de La Cartuja, y su rival será la también creadora de contenido Abby.

"¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He pasado la noche en su casa con él? Obviamente que no. ¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado este rumor?", arranca una encendidísima 'influencer' en un 'reel' en su Instagram que ya acumula más de seis millones y medio de visualizaciones en Instagram y más de 20 millones en TikTok.

Lejos de calmarse, continúa acusando a quienes siguen difundiendo la noticia falsa: "¿Qué coño os pasa, de verdad? Estáis malitos de la cabeza todos", insiste. La realidad es que esta visita al país caribeño la ha hecho junto con su pareja, por lo que todavía le cuesta más de entender que alguien pueda creerse este tipo de informaciones infundadas.

El rumor surgía después de mostrar que se encontraba en casa del polémico 'influencer' y hermano del también luchador, de la WWE, Logan Paul: "A casa de Jake Paul fuimos un grupo de personas, nos hizo un 'house tour', de 'chill', y nos fuimos", comenta RoRo.

Comenta que durante los entrenos incluso estuvo "su prometida, que además es un amor de chica", Jutta Leerdam, motivo de más por el que piensa que todo esto "no tiene nada de sentido". Para añadir más contundencia al asunto, recuerda que todo el proceso está grabado y publicado en el canal de YouTube del también creador de contenido YoSoyPlex.

Por eso, pedía a la gente un poco de sentido común: "Dejad de inventaros cosas y de montaros vuestras películas para sacar dos minutos de atención en redes", comenta al final de vídeo. Antes de terminar, explica que esperaba no tener que "aclarar nada de esto porque me parece una tontería", aunque considera todo lo ocurrido como una "falta de respeto" tanto a ella, como a Pablo "que es su persona, su vida, su novio".

Remata el vídeo resaltando que nunca cometería una infidelidad: "Va en contra de todos mis valores como persona. Así que dejad de proyectar vuestras inseguridades sobre mí y sobre mi relación", apunta enfadada y rompe con todo el personaje resaltando que "no es su culpa que no os hayan querido como personas". Duras declaraciones de la persona, hasta ahora, más dulce de internet en España.