Rooney explota contra Gerrard por sus palabras sobre la selección inglesa: “No éramos unos perdedores egoístas”

El ex capitán del Manchester United no dudó en responder a Gerrard, quien afirmó que la generación inglesa de hace unos años no logró títulos pese al talento individual

Rooney y Gerrard, en un encuentro de los 'Three Lions'

Rooney y Gerrard, en un encuentro de los 'Three Lions' / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Wayne Rooney no está nada de acuerdo con Steven Gerrard. La leyenda del Manchester United considera "una falta de respeto" las declaraciones del excapitán del Liverpool sobre la generación inglesa anterior a la actual.

La generación de Inglaterra a finales de los años 90 y principios de los 2000 estuvo formada por algunos de los mejores futbolistas del país, muchos de ellos protagonistas en clubes históricos como el Manchester United y el Liverpool. Jugadores como David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole y, por supuesto, Wayne Rooney, alcanzaron un nivel individual extraordinario y eran considerados capaces de llevar a la selección inglesa a la gloria en grandes torneos internacionales.

Sin embargo, a pesar de contar con tanto talento, nunca lograron superar los cuartos de final en mundiales o eurocopas, generando una sensación de frustración entre aficionados y expertos. La falta de títulos importantes contrastaba con la calidad indiscutible de sus jugadores y alimentaba debates sobre la cultura del equipo y la forma en que se gestionaban las dinámicas internas.

Gerrard atribuyó este fracaso a una cuestión de "ego", una cultura que surgió de los clubes que representaban los grandes nombres de la época: el Manchester United y el Liverpool.

Rooney, en desacuerdo con las declaraciones

Rooney, quien compartió vestuario con Gerrard durante muchos años en la selección inglesa, no está de acuerdo y ha calificado sus palabras de "irrespetuosas". "Obviamente no ganamos nada", dijo Rooney en el pódcast The Wayne Rooney Show. "No lo diría exactamente como Gerrard, pero entiendo lo que quiere decir. Había mucha gente importante en el vestuario. No diría que (la selección inglesa actual) tenga mejor actitud. Eso es una falta de respeto hacia nosotros como jugadores, porque trabajamos duro en su momento", afirmó.

Rooney continuó diciendo que era difícil tener una relación cercana entre los jugadores del Manchester United y del Liverpool, antes de admitir que David Beckham, Gary Neville y Paul Scholes nunca iban a ser cercanos a sus compañeros de equipo de Merseyside.

