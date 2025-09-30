Roncero confiesa cómo vivió el cara a cara con Cristóbal Soria: "No sé cómo hubiera acabado"

'El Chiringuito' está en el punto de mira tras el tenso cara a cara que se vivió el pasado sábado a raíz de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid (5-2), entre dos de sus colaboradores más emblemáticos: Tomás Roncero y Cristóbal Soria. Tuvo que separarlos Edu Aguirre, quien ejercía de presentador, para que la situación no fuera a más.

Roncero no aceptó el 'vacile' de Soria: "No voy a tener que aguantar que me saluden con la manita. No me da la gana". Sin embargo, el colaborador sevillano siguió erre que erre y no paró de molestarlo: "Bebe agua, monstruo". En ese instante, el periodista se levantó para empujar a Soria a su silla.

El periodista de AS explotó diciendo que "no estoy para Soria ni tonterías", mientras que Soria dijo que hoy no puede hacer bromas, pero en cambio cuando pierde el Barça él es el primero en vacilar a los colaboradores culés.

"Cuando tú ganas, hay que aguantarte todo… pero hoy no. Te aguantas, que te han metido cinco. Hoy te la tragas doblada. Hoy no tienes cara de cachondeo. Sabes lo que tienes que hacer tragártela, monstruo", sentenció el andaluz en 'El Chiringuito'.

Roncero se sincera

Ahora, el programa de Mega ha cuestionado a Roncero cómo vivió el momento en directo tras la repercusión que ha tenido el vídeo: "No me gustan estas cuestiones, pero fue un empujón preventivo".

Asimismo, el periodista del As ha señalado que "con el cabreo que llevaba, sé que si se acercaba a mí iba a arrepentirme el resto de mi vida", una situación que espera que no vuelva a ocurrir en el plató de televisión de 'El Chiringuito'.

Roncero acabó diciendo en el vídeo que "no sé cómo hubiera acabado... Digo: 'si me adelanto y le pego el empujón, bloqueo su posibilidad de tocarme las narices'".

A pesar de la explicación del periodista, las redes siguen sin dar crédito. Un usuario expone que "fue muy poco profesional". Otro bromea con la situación y tiene claro que la jugada fue "penalti para el Real Madrid".