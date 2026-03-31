Ronaldo Nazario compra un ático en Miami por más de 7 millones de euros

Ronaldo Nazário decidió vender su participación mayoritaria en el Real Valladolid, así como todas sus acciones relacionadas con el Cruzeiro, el club donde inició su carrera deportiva. El exjugador del FC Barcelona ha optado por alejarse del mundo del fútbol y dar un giro hacia nuevas inversiones, estableciendo su foco en Miami.

El expresidente del Real Valladolid adquirió un ático de 7,8 millones de dólares en Bay Harbor Islands, una de las zonas más exclusivas y lujosas de Miami, según los registros públicos.

Bay Harbor Islands se ha consolidado como una de las áreas más atractivas para la inversión en la ciudad, destacándose por su alta rentabilidad y un gran potencial de revalorización, ya que se trata de una zona emergente con un futuro prometedor.

Drina Goldentayer, representante de los vendedores y líder de un equipo de promotores inmobiliarios, afirmó que "en Miami, el deporte y los atletas van de la mano".

Goldentayer lideró el proyecto de Onda Residences, un edificio de 41 apartamentos cuyo desarrollo concluyó en 2024. La propiedad de Ronaldo cuenta con un lujoso ático frente al mar, que dispone de cinco dormitorios, siete cuartos de baño y una piscina privada.

Aunque la identidad del comprador no fue confirmada oficialmente por Goldentayer, los registros públicos de la propiedad indican que la compra fue realizada a través de una LLC vinculada a Ronaldo.

Ronaldo Nazário: "El formato de la Kings es mucho más divertido que el formato del fútbol tradicional" / Archivo

Onda Residence, un exclusivo recinto de Miami

Onda Residences es un exclusivo proyecto boutique de condominios de lujo situado en Bay Harbor Islands, Miami. Diseñado por el reconocido estudio Arquitectonica y desarrollado por Ugo Colombo y Valerio Morabito.

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El complejo ofrece un estilo italiano contemporáneo con vistas panorámicas a la Bahía de Biscayne, destacándose por su elegancia, serenidad y acabados de altísima calidad.