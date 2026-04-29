Se rompió la cadera con 81 años y volvió a caminar en días: operar en menos de 48 horas puede salvarte la vida

Una simple caída puede cambiarlo todo a partir de los 80. Pero también hay un detalle que puede marcar la diferencia entre recuperarse… o no hacerlo: ser operado en las primeras 48 horas. Así lo vivió María Dolors Almató, de 81 años.

Por qué las primeras 48 horas son clave

La mujer en cuestión se rompió la cadera y, solo 48 horas después fue operada con éxito. El resultado de una intervención tan temprana permitió que en tan solo unos días, María Dolors fuera capaz de volver a caminar con normalidad.

La realidad es que la mortalidad ante este tipo de fracturas crece mucho entre personas de la edad de la paciente: se registra que, por lo general, aumenta entre un 20% y un 30%, de ahí que una intervención rápida sea tan clave.

En hospitales como el Vall d'Hebron, siendo este su caso, las operaciones rápidas han permitido reducir la tasa de mortalidad en hasta un 17%. Y es que, en efecto, hay consecuencias si se opera más allá de ese margen de las primeras 48 horas.

Valencia. VLC. Médico Rural. Cómo es ir al médico en Jalance y otras zonas de interior. Medico Wilmer Centeno y Ana Rabadan enfermera. SANIDAD . MÉDICOS RURALES . CONSULTORIO SALUD / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Retrasar la cirugía puede tener un impacto inmediato en el riesgo de infecciones del paciente como neumonías o de tipo urinario. Asimismo, también pueden surgir coágulos en el cuerpo y darse ciertas complicaciones médicas.

Estos efectos negativos se deben a que la inmovilización prolongada del paciente puede derivar en un declive físico general difícil de revertir. Por eso es tan sumamente necesario que el paciente pueda volver a caminar cuanto antes mejor.

Hay que considerar que en los más mayores siempre entran en juego otros posibles problemas: se puede padecer enfermedades adicionales como demencia o problemas crónicos, de ahí que un tratamiento multidisciplinar deba estar a la orden del día.

En definitiva, las 48 horas posteriores a sufrir una lesión física como una rotura de cadera son clave. Después de todo no es cuestión simplemente de intervenir, es de hacerlo lo antes posible para evitar cualquier posible nefasta consecuencia para el paciente.