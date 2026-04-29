SALUD
Se rompió la cadera con 81 años y volvió a caminar en días: operar en menos de 48 horas puede salvarte la vida
Un caso real demuestra la importancia de la rapidez de las operaciones
Una simple caída puede cambiarlo todo a partir de los 80. Pero también hay un detalle que puede marcar la diferencia entre recuperarse… o no hacerlo: ser operado en las primeras 48 horas. Así lo vivió María Dolors Almató, de 81 años.
Por qué las primeras 48 horas son clave
La mujer en cuestión se rompió la cadera y, solo 48 horas después fue operada con éxito. El resultado de una intervención tan temprana permitió que en tan solo unos días, María Dolors fuera capaz de volver a caminar con normalidad.
La realidad es que la mortalidad ante este tipo de fracturas crece mucho entre personas de la edad de la paciente: se registra que, por lo general, aumenta entre un 20% y un 30%, de ahí que una intervención rápida sea tan clave.
En hospitales como el Vall d'Hebron, siendo este su caso, las operaciones rápidas han permitido reducir la tasa de mortalidad en hasta un 17%. Y es que, en efecto, hay consecuencias si se opera más allá de ese margen de las primeras 48 horas.
Retrasar la cirugía puede tener un impacto inmediato en el riesgo de infecciones del paciente como neumonías o de tipo urinario. Asimismo, también pueden surgir coágulos en el cuerpo y darse ciertas complicaciones médicas.
Estos efectos negativos se deben a que la inmovilización prolongada del paciente puede derivar en un declive físico general difícil de revertir. Por eso es tan sumamente necesario que el paciente pueda volver a caminar cuanto antes mejor.
Hay que considerar que en los más mayores siempre entran en juego otros posibles problemas: se puede padecer enfermedades adicionales como demencia o problemas crónicos, de ahí que un tratamiento multidisciplinar deba estar a la orden del día.
En definitiva, las 48 horas posteriores a sufrir una lesión física como una rotura de cadera son clave. Después de todo no es cuestión simplemente de intervenir, es de hacerlo lo antes posible para evitar cualquier posible nefasta consecuencia para el paciente.
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Laura Escanes se harta y lanza un comunicado sobre su relación con Risto Mejide
- Javier Hurtado, oftalmólogo, tumba la teoría de Marcos Llorente: 'Quédate calladito porque lo de las gafas no tiene ninguna evidencia científica
- Ni Mallorca ni Ibiza, el nuevo paraíso del Mediterráneo está lejos de España: sin gente ni hoteles, solo paz y tranquilidad
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Siempre que te quejes en el trabajo, es muy importante grabar la conversación
- El Tribunal Supremo se pone serio y otorga una pensión vitalicia de 1.400€ a una mujer que lleva 24 años sin trabajar
- La Seguridad Social cambia las normas: a partir del 1 de enero de 2027 habrá una nueva edad de jubilación
- Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: 'El gusano loco era mi peor enemigo