Si rompes algo en tu trabajo, el Estatuto de Trabajadores lo deja claro: "Es ilegal que..."

Existen muchas situaciones que pueden generar conflictos dentro del entorno laboral entre el empleado y la persona que lo contrata, pero para eso está el Estatuto de los Trabajadores; un reglamento que específica cómo se debe actuar en cada ocasión. Y, precisamente, una de las que mas confusión genera tiene que ver con cuando el trabajador rompe algo relacionado con su puesto.

Si ocurre algo relacionado con esto, suelen seguirse dos vías: que el trabajador asuma los costes de lo que se ha roto o, por el contrario, que exija una multa a su empleado para subsanar los costes de reparación. Algo que suele verse a menudo dentro del entorno laboral.

No obstante, el Estatuto de los Trabajadores es bastante claro al respecto: la segunda acción es ilegal. Es decir; un empleador no puede exigir que pagues aquello que has roto en tu entorno laboral con multas salariales (siempre y cuando no haya sido de manera intencionada, claro).

En caso de que el primero quiera imponer una sanción al segundo, tendrá que acudir a la vía judicial, donde lo tendrá extremadamente complicado por aquello de que los jueces no suelen dar la razón a las empresas en este tipo de casos.

Sin embargo, existe una excepción clara y concreta en la que la justicia sí puede ponerse a favor del empleador y tiene que ver con que los daños ocasionados por el trabajador hayan sido fruto de una negligencia grave por su parte.

Pero, ¿me pueden despedir? En este sentido, el experto en leyes laborales y creador de contenido en Tiktok, Empleado Informado, establece que se pueden dar tres tipos de situaciones diferentes:

Si se ha roto algo de forma fortuita, tu jefe no podrá despedirte ni sancionarte

tu jefe no podrá despedirte ni sancionarte Si se ha roto por negligencia del trabajador, tu jefe podrá despedirte, pero no sancionarte

tu jefe podrá despedirte, pero no sancionarte Si se ha producido por negligencia grave, tu jefe puede despedirte y exigir una compensación, pero esto último dependerá de lo que dictamine un juez

Por tanto, es conveniente que tengas en cuenta lo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores al respecto. No obstante y por resumirlo brevemente: la ley ampara al trabajador, a no ser que este haya roto algo en su trabajo a mala fe o fruto de un descuido grave e inadmisible.