La romántica felicitación de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche por su cumpleaños: "Amor eterno"

Hoy es el cumpleaños de Cristina Pedroche. Nacida el 30 de octubre de 1988, hoy es su 37 cumpleaños, aunque su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz, parece haberse equivocado al felicitarla, pues ha dicho "Felices 27". Aunque obviamente, no, no se ha equivocado, y es una broma ya que los 27 es la edad que ella tenía cuando se conocieron hace alrededor de once años. Sí, este es su undécimo aniversario como pareja.

Como hemos mencionado, Dabiz Muñoz le ha lanzado a Cristina Pedroche una bonita felicitación por su 37 cumpleaños, que dice así: "Amor eterno e infinito, del verdadero, del puro. Eres absolutamente increíble. Felices 27 Rubia". En esta ocasión sí ha celebrado su cumpleaños, algo que no hizo en 2024 debido a la catástrofe que causó la DANA.

Este cumpleaños es especial, ya que es su primero siendo madre de dos hijos, así que ha compartido una reflexión en redes sociales sobre esto mismo.

"En unas horas será mi cumpleaños. Siempre me ha encantado celebrarlo, pero desde que soy madre siento que muchas cosas han cambiado. Algunas para bien, casi todas, y otras a las que todavía me estoy acostumbrando. No digo que sean malas, pero sí distintas", explica la presentadora.

"La publicación podría terminar aquí, pero, como siempre se me critica, haga lo que haga, y además va a ser “mi día” dejadme que me explique un poco más", sigue comentando.

Tras una larga reflexión, concluye con que "me doy cuenta de que es imposible hacerlo todo perfecto y pienso si ellos lo notarán. Me pongo el listón muy alto y soy muy dura conmigo misma. [...] Les veo sanos, preciosos, siempre riendo, siempre felices. Entiendo que algo bien estaré haciendo, ¿no? No sé si me habréis entendido, porque no me entiendo ni yo muchas veces".