El romance secreto de Amor Romeira con un conocido futbolista que nadie vio venir: "Fue el amor de mi vida"

Los romances suelen ser muy bonitos y en ocasiones, duraderos, pero sin embargo cuando las cosas no funcionan entre ambas personas y viene la ruptura, llega un momento realmente doloro al que muchas personas les cuesta salir.

Da igual si es cantante, futbolista, actor... a toda persona le duele una ruptura. Es el caso que ha querido comentar la cantante española llamada Amor Romeira, la cuál tuvo un romance con un conocido futbolista.

"Reconozco que he tenido mucha suerte y he sido muy privilegiada porque hay muchas cosas de mi vida que nadie conoce. He vivido historias muy bonitas con futbolistas que quedan para mí".

Sin embargo en una reciente entrevista, se le preguntó sobre si alguno de esos futbolistas se encontraban casados, a lo que ella respondió: "muchos de ellos sí". Tras esto confirmó que se llegó a enamorar de verdad de esos futbolistas, pero ninguno de ellos quiso dejar a sus parejas por ella.

Tras esto, empezó a recordad momentos inolvidables con ese deportista, haciendo que tuviera que abandonar el plató de 'Fiesta'. "Fue el amor de mi vida. Fueron unos tres años. Y creo que él también se enamoró de mí porque hace no mucho tuvimos un encuentro y a mí se me encogió el alma."

"Él no me había olvidado. Esta es una historia que muchos periodistas deportivos saben. Me he sentido muy protegida por el mundo de la prensa. He tenido suerte", contaba la reconocida cantante.

Para aclarar las cosas, aunque sin mencionar quién, mencionó que esta persona con la que estuvo 3 años anteriormente no estaba casada, zanjando así una posible polémica en redes sociales.