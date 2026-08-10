Rodri se despeja en Ibiza mientras siguen las negociaciones Barça-City

Un campeón del mundo espera su futuro como quiere. Así se ha tomado las vacaciones el Balón de Oro del Mundial 2026, Rodri Hernández, jugador del Manchester City que continúa en la rampa de salida en dirección a Barcelona.

Mientras las negociaciones siguen en marcha, y ya de regreso de su estancia en Montenegro, el futbolista agota su tiempo libre disfrutando en Ibiza junto a sus amigos, antes de regresar a la actividad, bien sea con el Barça o bien a las órdenes de Enzo Maresca.

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Rodri no se quiso perder la última fiesta de la Bresh en la discoteca Amnesia de la isla balear y por lo que muestras las fotografías, no parece demasiado preocupado por la incertidumbre, sino alguien centrado en pasárselo bien antes de arrancar una nueva temporada que sea donde sea seguro que es intensa.

Así lo ha mostrado la cuenta oficial de la fiesta de origen argentino en las redes sociales, al ritmo de Bad Bunny. Sin embargo, como el madrileño no tiene ningún perfil público en internet, el etiquetado ha sido el de la Selección Española.

Pero Ibiza no es todo fiesta y Rodri aprovechó el calor y el Sol para dejarse ver por la costa con su novia, Laura Iglesias, quien también estuvo a su lado durante la competición internacional en Estados Unidos.

Lugar favorito de los futbolistas

Ibiza es una isla que enamora a todos los turistas que pasan por allí y a los futbolistas también. Este mismo verano varios integrantes de la primera plantilla han disfrutado del lujo de sus playas, restaurantes, casas de lujo y discotecas, como Lamine Yamal, Ferran Torres, Eric Garcia, Joan Garcia y Dani Olmo.

Los azulgrana lo tienen fácil por la proximidad del lugar con Barcelona, aunque no son los únicos en viajar allí cuando tienen unos días libres.

Este mismo verano otros campeones del mundo como Marcos Llorente o Mikel Oyarzabal también fueron vistos por la isla, además de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi o Cole Palmer.