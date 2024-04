Rodolfo Sancho revela cómo se encuentra su hijo Daniel antes del juicio

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tailandia. El joven de 29 años confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto de 2023.

El juicio del chef empezará el 9 de abril y podría alargarse hasta el 3 de mayo. A pocos días del inicio, su abogado Marcos García Montes, ha dado algunos detalles en 'Vamos a ver': en total, serán 28 testigos de la Fiscalía y de la familia de la víctima, y 27 los que defenderán la inocencia de Daniel.

El letrado ha asegurado que entrarán con un informe de 60 páginas en el que buscan conseguir impugnar las pruebas: "En la reconstrucción de los hechos no había fiscal, no había juez, no había abogado (...) Nos apoyamos en la autopsia en la que seguimos sin saber por qué es imposible Data y causación de la muerte y el reportaje fotográfico que hace la policía a las 24 horas de la detención en las que aparecen mordeduras".

García Montes ha explicado que las pruebas se tienen que practicar de forma legal y que "una reconstrucción sin abogado no vale". No solamente eso, y es que pedirán que "todas las pruebas hechas sin intervención del juez o del fiscal sean justas".

El abogado ha declarado cómo se encuentra Daniel Sancho antes del juicio: "Está bien. Su padre me acaba de decir que está tranquilo".