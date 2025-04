Rodolfo Sancho prepara una demanda una explosiva contra Silvia Bronchalo por 'mentir' en su testimonio

El escándalo no da tregua en la familia Sancho. Nuevas informaciones reveladas este jueves por el programa 'Tardear' apuntan a que Rodolfo Sancho enfrenta un nuevo golpe judicial: la Justicia reabre una investigación en su contra por un supuesto caso de maltrato hacia su ex pareja y madre de su hijo, sumiendo aún más en la controversia al actor.

Según se reveló, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo llevaban años sin mantener ningún tipo de relación. Sin embargo, el estallido mediático del caso Sancho los obligó a retomar el contacto, aunque únicamente para asuntos imprescindibles.

Fue en febrero de 2024 cuando intercambiaron algunos mensajes y, tras el tono que empleó el actor, Silvia no dudó en acudir a la comisaría para interponer una denuncia.

"Estoy supercontenta porque va para adelante e independientemente de cómo termine todo esto, me parece bien. Me parece bien que una jueza o un Tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser constitutiva de delito o pueda ser lo suficientemente ofensiva", destapó.

"Estoy contenta de que me hayan hecho caso parcialmente... Hay alguna cosa que se ha desestimado. Esto me ha animado un poco, pero hubiera preferido que esto no hubiera tenido que ocurrir nunca", sentenció.

Esto quiere decir que las polémicas dentro de la familia Sancho siguen estando más que vivas a pesar de todo el tiempo que estos llevan en boca de todos tras lo sucedido con su hijo Daniel Sancho.