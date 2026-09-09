Rodolfo Sancho, sobre la detención de Daniel Sancho: "Fue un shock brutal. Estás con la sensación de que no estás viviendo algo real, acompañado de tristeza"

El asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho fue uno de los casos más comentado en su día. El cocinero se encuentra actualmente en la prisión de Surat Thani, donde está viviendo un auténtico calvario. Sus abogados llevan ya más de tres años trabajando en un posible traslado a España, pero el proceso no es nada sencillo, debido a que está cumpliendo cadena perpetua en Tailandia.

El caso de Sancho ha vuelto a generar interés mediático en España después de la confesión de su padre, Rodolfo Sancho, en 'Y ahora Sonsoles', programa de Antena 3. Es la primera vez que habla públicamente de cómo vivió la detención de su hijo, aunque su expareja, Silvia Bronchalo, ya habló del asesinato de Arrieta en '¡De Viernes!', formato presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

El intérprete de 'Los herederos de la tierra' empezó diciendo que cuando se enteró de la noticia fue "un shock brutal", lo que le provocó "un estado de disociación" dada a la repercusión que iba a tener el caso.

Quiso dejar claro cómo se sintió al informarse del asesinato que había cometido su hijo: "Estás con la sensación de que no estás viviendo algo real, acompañado de tristeza".

Por otro lado, desveló que se enteró al igual que la resta de la población española: "La situación me requería dejar esas emociones a un lado y poner el mismo estado de ánimo de combatividad y de lucha. Yo también me entero por el teletipo de EFE, un familiar mío me lo envía".

No fue una noticia nada fácil de digerir, por lo que tardó más de dos días en hablar con su hijo. Además, no quiso apoyarse en nadie para afrontar una situación tan compleja.

Daniel Sancho mueve ficha y empieza su particular venganza / Archivo

"Cuando uno acepta que los obstáculos que aparecen en la vida se convierten en tu camino, cuando aceptas esto, bueno, consigues llevar las cosas con un poquito más de tranquilidad y de paz", señaló en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Noticias relacionadas

Los primeros días no fueron nada sencillos: "Al principio, sobre todo cuando me despertaba por las mañanas, tenía esa sensación de que te viene ese boom de la realidad, pero duraba muy poco porque tenía que poner en marcha muchas cosas".