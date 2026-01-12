Pablo Ródenas, abogado: "Cuando lo demuestras, tu pensión puede pegar un salto enorme"

Las personas que, debido a una enfermedad o accidente, han perdido su capacidad para trabajar de manera permanente, pueden acceder a la pensión de incapacidad permanente.

Dentro de este sistema, existen distintos grados, siendo la gran invalidez su nivel más alto, y también incluye un complemento económico que puede incrementar de manera significativa la pensión.

Según el abogado Pablo Ródenas, experto en incapacidad permanente, la diferencia clave entre la incapacidad absoluta y la gran invalidaded no está en la enfermedad, sino en la dependencia: "la incapacidad absoluta significa que una persona no puede trabajar bajo ningún concepto. La gran invalidez, en cambio, se da cuando esa persona no puede hacer tareas básicas sin ayuda, como vestirse, ducharse, comer o moverse".

Este matiz es fundamental porque es precisamente esta dependencia la que activa el complemento económico del que estamos hablando: "cuando demuestras que dependes completamente de terceros, la pensión pega un salto enorme", asegura el abogado.

Cuando hablamos de este complemento, hacemos referencia a una ayuda diseñada para cubrir los costes de un cuidador, familiar o profesional, y se calcula sumando el 45% de la base mínima de cotización del régimen general más el 30% de la última nómina, sin que pueda ser inferior al 45% de la pensión sin incluir el extra.

El abogado advierte que muchos casos que deberían ser reconocidos como gran invalidez quedan solo en incapacidad absoluta, proque nadie explica correctamente cómo solicitar el grado superior. Por ello, anima a los afectados a documental y demostrar su dependencia en la vida diaria para poder acceder al beneficio completo.

De esta forma, no todas las incapacidades son iguales y es imprescindible conocer la diferentia entre absoluta y gran invalidez ya que puede marcar la diferencia entre una pensión estándar y otra con un complemento sustancial que te ayude a cubrir las necesidades reales de asistencia.