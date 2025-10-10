Rocío Vidal (32 años), divulgadora científica, sobre Marcos Llorente: "Está a tres Doritos de juntarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana"

Las declaraciones recientes del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, sobre diferentes visiones sobre la conspiración que ha dado en una entrevista con los medios de comunicación desde la concentración española están trayendo cola.

El jugador de 30 años es conocido por no creerse la versión oficial de muchas cosas y alzar la voz en contra de temas que otros dan por sentados. Por ejemplo, las teorías 'chemtrail', una vertiente de pensamiento que asegura que las estelas de condensación de los aviones al recorrer el cielo son en realidad productos químicos con los que fumigan a la población para modificar la salud: "Estos cielos no los había visto nunca. Para mí, normal no es y eso es lo que quiero transmitir", comentaba el madrileño.

Los aviones dejan estelas de condensación durante los vuelos. / RTVE

Ante perfiles de este tipo, con tanta repercusión sobre la audiencia, la comunidad científica activa el grito de alarma para denunciar la peligrosidad de afirmaciones de este tipo que favorecen a la desinformación. Un ejemplo es la divulgadora valenciana Rocío Vidal, conocida en sus perfiles sociales como 'La gata de Schrödinger', que ha criticado la actitud de los medios al dar voz a teorías de la conspiración sin sentido.

Respecto a la actitud de Llorente apunta que suele ser habitual que los conspiranoicos no muestren ningún interés en el conocimiento científico en relación a sus teorías sin fundamento: "Me hace mucha gracia cuando dicen, 'que me lo expliquen', mientras tanto, miles de científicos y organizaciones llevan años explicando cómo funcionan las estelas de condensación y el rastro que dejan los aviones, que es vapor de agua que se condensa en la atmósfera... ¿Quién quieres que te lo explique, Iker Jiménez?", indica Vidal. Por eso, critica la actitud de "que alguien me lo explique pero yo tampoco hago por entenderlo" del mediocampista.

El soldado del 'Cholo', sin embargo, ha revelado otros 'fallos en la Matrix' que según él son absurdos y confunden a la sociedad. El ejemplo más claro es la protección ante la exposición solar, un tema en el que Llorente tiene claro que se engaña a todo el mundo.

"Yo no llevo nunca gafas de Sol, ni se debería llevar" indicaba durante la entrevista con la cadena de radio. En otras ocasiones también asegura que no usa crema solar y que piensa que también es otro 'engañabobos' de la comunidad científica.

Rocío manifiesta que figuras así son "un peligro para la salud pública" porque fomenta la desinformación: "Está ampliamente demostrado que la crema solar protege de los rayos ultravioletas que pueden ser carcinógenos y aceleradores del envejecimiento", advierte a su audiencia, una afirmación que juega en contra de la idea de maximizar la buena salud física que dice seguir Llorente y de la que tan orgulloso se siente.

Por eso, 'La gata de Schrödinger' hace un llamamiento a dejar de dar voz a personas que juegan en contra de la salud del resto de ciudadanos y no rebatir estas ideas sin ninguna base científica que son tan peligrosas.

Finalmente, menciona a otro de los 'genios' del mundo del fútbol que también apuesta por pensar que la vida gira entorno a las teorías de la conspiración: "Este hombre está a tres Doritos de aliarse con Javi Poves y afirmar que la Tierra es plana... tiempo al tiempo", advierte la divulgadora.