¿Quién es Rocío Madrid? Conoce a la invitada de hoy de 'Pasapalabra', 18 de septiembre

Los espectadores de 'Pasapalabra' ya están más que acostumbrados a que los invitados famosos del concurso diario cambien cada dos por tres. Como suele ser habitual, cada tres días se sientan nuevos invitados, y una de las que debutará en el programa de este jueves 18 de septiembre de 2025 es Rocío Madrid.

El caso es que Rocío Madrid fue muy conocida durante su etapa en 'Crónicas Marcianas' y años más tarde en 'Tu cara me suena', pero muchas personas que no viven en Andalucía desconocen quién es. ¿Y si echamos un vistazo a sus logros?

Todo lo que necesitas conocer sobre Rocío Madrid, la nueva invitada de 'Pasapalabra'

Rocío Madrid Carmona es su nombre completo y nació el 26 de mayo de 1978 en la ciudad de Málaga. Desde que era bien pequeñita, ella ya supo que su vocación era la interpretación y los medios, aunque tras terminar secundaria, cursó un FP de Jardín de Infancia antes de decidir que se dedicaría al mundo artístico.

En ese momento, Rocío Madrid se mudó a Madrid y se formó en la Escuela de Arte Dramático Metrópolis, donde aprendió mucho de lo que sabe a día de hoy.

Se dio a conocer gracias a pequeños papeles en series como 'Querido Maestro', 'Compañeros', y tras eso formó parte del equipo del exitoso programa 'Crónicas Marcianas' (Telecinco), donde colaboró durante varios años. Además, ha participado en series muy populares como 'Arrayán' (la serie más larga de Canal Sur), 'Amar en tiempos revueltos' y 'Fuera de control', por lo que te sonará su cara de verla en la pequeña pantalla.

Más allá de ser una actriz con una carrera destacable, especialmente en televisión, ha sido concursante en programas de entretenimiento, especialmente en 'Tu cara me suena', donde muchos descubrimos una faceta desconocida de imitadora que se le daba genial.

En lo personal, está casada con Ángel Morales Cuerva, exjugador de fútbol, con quien tiene dos hijas: Candela y Triana.