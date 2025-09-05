Rocío Flores regresa a Telecinco para destapar la verdad: "Pensaba que mi padre se iba a suicidar"

Rocío Flores vuelve a la televisión tras un largo tiempo alejada del foco mediático. La hija de Rocío Carrasco ha concedido una entrevista al programa ¡De Viernes! para hablar sobre la polémica entre su padre, Antonio David Flores, y la hija de Rocío Jurado, una de las cantantes más reconocidas del siglo pasado en España.

A pesar de que la familia Flores había estado vetada en Telecinco, la cadena privada ha decidido mover ficha para evitar un declive de audiencia. Olga Moreno ya ha regresado, Gloria Camila es concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' y ahora es el turno de Rocío en '¡De Viernes!'.

También, no se descarta que vuelva a aparecer como colaboradora en algún otro programa de la cadena. La entrevista ya está grabada y se emitirá esta noche en el programa de Telecinco, pero en 'Vamos a ver' se ha mostrado un adelanto.

La hija de Rocío Carrasco expone que "cualquier hija necesita en su vida a su madre". Por esta razón, reconoce en '¡De Viernes!' que "la he echado de menos, en muchos momentos de mi vida". También explica que "me ha hecho mucha falta".

Santi Acosta, presentador del programa junto con Bea Archidona, le cuestiona si tiene algún recuerdo bonito con la hija de Rocío Jurado: "No soy capaz de recordar". Tiene claro que "me ha destrozado la vida".

Sobre su padre, Rocío asegura que siempre ha estado en los momentos más complicados: "Ver sufrir a mi familia como la he visto, me ha destrozado". Además, confirma que su padre quería que ella arreglase las cosas con su madre.

"Yo he llegado a un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar. Que cualquier día algo iba a pasar", admite.

Estas son todas las declaraciones que se han podido escuchar en 'Vamos a ver'. Para ver la entrevista completa habrá que estar atentos a '¡De Viernes!', donde ya se rumorea que el próximo en dar su versión será Antonio David Flores.