Rocío, ceutí, rompe a llorar en directo en Antena 3 tras la entrada masiva de inmigrantes: "Tengo mucho miedo. Esto es una invasión"

Ceuta lleva varias horas viviendo una situación límite después de que miles de personas cruzaran la frontera desde Marruecos durante la madrugada del jueves. La ciudad quedó completamente desbordada, y desde entonces la tensión no ha dejado de aumentar.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reconocido la gravedad de la situación y ha explicado que unas 60.000 personas habrían entrado en Ceuta en las últimas horas, una cifra que equivale a cerca del 70% de la población local. Otras fuentes elevan el número de llegadas por encima de las 70.000 personas, una cifra que, según el dirigente, es "imposible de asumir".

Para mostrar la gravedad del asunto, 'Espejo Público Verano' conectó en directo con una reportera desplazada hasta Ceuta. La periodista reconoció desde el primer momento la dificultad de trabajar en esas circunstancias y admitió que tanto ella como el equipo se sentían cada vez más agobiados.

"Llevamos un rato aquí y estamos un poco agobiados. Ellos están aquí, simplemente hablan, pero no paran de acercarse por mucho que les pedimos que se alejen. Es el reflejo de lo que hay en la ciudad: una ciudad ocupada por marroquíes", declaró.

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Marcos Moreno / Europa Press

Tras estas palabras, Rocío Gil, una vecina de la ciudad, detalló cómo se está viviendo la situación. Visiblemente nerviosa, aseguró que los ceutíes se sienten abandonados y que la sensación de inseguridad es cada vez mayor: "Podéis ver que la seguridad brilla por su ausencia. Nos sentimos desamparados y totalmente abandonados. Esto ha paralizado a la ciudad por completo".

Rocío explicó que trabaja en una finca de celebraciones y denunció que durante la noche unas 200 personas entraron a robar en sus instalaciones. También declaró que muchos establecimientos habían decidido cerrar y que los vecinos tienen miedo de salir a la calle: "No podemos ni ir a comprar porque los supermercados han cerrado porque entran a robar. El panorama es catastrófico. Necesitamos a la policía en la calle, a los militares en la calle y no están, estamos solos. Necesitamos ayuda urgente, de verdad. Esto es indignante".

Una ceutí, indignada en 'Espejo Público' / Antena 3

La ceutí aseguró que la situación se trata de una emergencia nacional y que debería declararse: "Nos están invadiendo. Mirad a mi alrededor, es alucinante. Es inseguro salir a la calle. Tenemos miedo. No lo podemos consentir".

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La tensión y la impotencia acabaron pasándole factura y Rocío rompió a llorar en pleno directo: "Estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si tengo ganas hasta de llorar? Esto es para vivirlo. Esto es una invasión".