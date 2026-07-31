ACTUALIDAD
Rocío, ceutí, rompe a llorar en directo en Antena 3 tras la entrada masiva de inmigrantes: "Tengo mucho miedo. Esto es una invasión"
La ciudad autónoma se ve desbordada por la llegada de más de 60.000 personas en pocas horas
Ceuta lleva varias horas viviendo una situación límite después de que miles de personas cruzaran la frontera desde Marruecos durante la madrugada del jueves. La ciudad quedó completamente desbordada, y desde entonces la tensión no ha dejado de aumentar.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reconocido la gravedad de la situación y ha explicado que unas 60.000 personas habrían entrado en Ceuta en las últimas horas, una cifra que equivale a cerca del 70% de la población local. Otras fuentes elevan el número de llegadas por encima de las 70.000 personas, una cifra que, según el dirigente, es "imposible de asumir".
Para mostrar la gravedad del asunto, 'Espejo Público Verano' conectó en directo con una reportera desplazada hasta Ceuta. La periodista reconoció desde el primer momento la dificultad de trabajar en esas circunstancias y admitió que tanto ella como el equipo se sentían cada vez más agobiados.
"Llevamos un rato aquí y estamos un poco agobiados. Ellos están aquí, simplemente hablan, pero no paran de acercarse por mucho que les pedimos que se alejen. Es el reflejo de lo que hay en la ciudad: una ciudad ocupada por marroquíes", declaró.
Tras estas palabras, Rocío Gil, una vecina de la ciudad, detalló cómo se está viviendo la situación. Visiblemente nerviosa, aseguró que los ceutíes se sienten abandonados y que la sensación de inseguridad es cada vez mayor: "Podéis ver que la seguridad brilla por su ausencia. Nos sentimos desamparados y totalmente abandonados. Esto ha paralizado a la ciudad por completo".
Rocío explicó que trabaja en una finca de celebraciones y denunció que durante la noche unas 200 personas entraron a robar en sus instalaciones. También declaró que muchos establecimientos habían decidido cerrar y que los vecinos tienen miedo de salir a la calle: "No podemos ni ir a comprar porque los supermercados han cerrado porque entran a robar. El panorama es catastrófico. Necesitamos a la policía en la calle, a los militares en la calle y no están, estamos solos. Necesitamos ayuda urgente, de verdad. Esto es indignante".
La ceutí aseguró que la situación se trata de una emergencia nacional y que debería declararse: "Nos están invadiendo. Mirad a mi alrededor, es alucinante. Es inseguro salir a la calle. Tenemos miedo. No lo podemos consentir".
La tensión y la impotencia acabaron pasándole factura y Rocío rompió a llorar en pleno directo: "Estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si tengo ganas hasta de llorar? Esto es para vivirlo. Esto es una invasión".
- Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
- Comunicado urgente de Ester Expósito sobre su relación con Mbappé: 'Me veo obligada a poner aquí el límite
- El mensaje de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: "Amar a alguien no debería limitar tu libertad"
- Pedri (23 años): 'Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. Me siento mucho mejor desde entonces
- El Código Civil cambia las reglas de la herencia: los hijos pueden quedarse sin recibir ningún bien por el artículo 756
- RTVE, obligada a emitir un comunicado tras lo sucedido con un concursante de 'Saber y ganar': 'No lo podemos permitir
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si vuelves a trabajar después de una baja médica, has de tener en cuenta dos aspectos fundamentales
- Lola Meño, pensionista: 'He cotizado 47 años y me han penalizado con un 24% en la pensión. Es una injusticia