Así fue el robo viral de 7.000 dólares en Labubu, los muñecos sorpresa que arrasan

Un vídeo que muestra un robo en una tienda estadounidense se ha viralizado en las redes sociales, pero no por el típico motivo. Lo que ha llamado la atención de miles de usuarios no es el robo en sí, sino el producto estrella que los ladrones se llevaron: los famosos muñecos Labubu. Sí, esos adorables (y un poco monstruosos) accesorios que están causando furor en todo el mundo.

Cuatro ladrones enmascarados protagonizaron un auténtico espectáculo nocturno al robar unos 7.000 USD en muñecos Labubu de una juguetería en La Puente, cerca de Los Ángeles. El vídeo del robo se ha compartido de forma masiva y las redes no paran de comentar esta curiosa historia.

El atraco ocurrió la madrugada del miércoles 6 de agosto en la tienda 'One Stop Sales'. Los ladrones utilizaron una Toyota Tacoma robada, que la policía recuperó poco después. Los empleados no daban crédito: según han explicado en Instagram, “se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron nuestro establecimiento” y siguen “todavía en shock” al contarlo.

En redes, se especula que el robo fue más que planificado, ya que justo acababa de anunciarse una reposición de Labubus. Con un mercado paralelo y una fiebre que no cesa, estos muñecos ya no solo son objeto de deseo sino también de botín furtivo.

¿Qué son los Labubu y por qué son tan valiosos?

Tras lo sucedido, son muchas las personas que desconocían de la existencia de esta nueva moda en todo el mundo. Es por ello que las redes no paran de preguntarse ¿qué son exactamente los Labubus? y, sobre todo, ¿por qué son tan valiosos?

Se trata de unos muñecos de vinilo tipo “elfo monstruoso” creados por el artista de Hong Kong Kasing Lung y comercializados por Pop Mart. Se venden en 'blind boxes', o cajas sorpresa, así que nunca sabes cuál te tocará, siendo esto parte de su encanto.

La locura por los Labubu ha traspasado fronteras. En Barcelona, por ejemplo, la apertura de la primera tienda generó colas de hasta 24 horas y ventas que oscilan entre 15 y 30 euros. Las ediciones más exclusivas pueden llegar a superar los 150 eruos, e incluso alcanzar precios de hasta 1.000 euros, según la rareza.

Así que ya sabes, si tienes un Labubu en casa, quizá sea mejor vigilarlo o esconderlo bien si te vas de vacaciones este verano, no vaya a ser que acabes protagonizando la próxima noticia viral de hurto Labubu.