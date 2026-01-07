El robo en supermercados se dispara un 60% en España: el aceite y los perfumes, en el punto de mira

Los robos en supermercados españoles han alcanzado máximos históricos y se han convertido en una de las principales amenazas para el sector de la distribución. Las pérdidas causadas por los hurtos externos aumentaron un 60% en el último año, superando los 1.660 millones de euros, según datos de un informe elaborado por NIQ junto a Checkpint Systems y la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc).

El citado estudio revela que el 65% de las compañías ha detectado un aumento notable de los robos, muchos de ellos vinculados a bandas organizadas y delincuentes reincidentes (o multirreincidentes).

A esta cifra se suman los hurtos internos, cometidos por empleados, lo que eleva el impacto total hasta los 2.170 millones de euros.

Desde Aecoc advierten de que el problema no solo afecta a los resultados económicos de estas empresas, también a la competitividad y a la gestión diaria que se hace de estos establecimientos.

Uno de los principales focos de riesgo son las salas de venta y las cajas de autopago: la mayor autonomía del cliente y la reducción del control directo han convertido estos espacios en un objetivo recurrente para ladrones.

Por ello, ante esta situación, ocho de cada diez empresas han reforzado las medidas disuasorias y más de una quinta parte ha incrementado su inversión en seguridad.

¿Cuáles son los productos más robados en supermercados?

Aquí la historia se repite. Entre los productos más robados destaca el aceite de oliva, impulsada por la fuerte subida de precios que se registró entre 2022 y 2024, y también conservas, embutidos, quesos, vinos, licores y productos 'caros' como perfumes y colonias, que además son fácilmente objeto de reventa.

Y por cierto, la denominada 'pérdida desconocida', que incluye robos y fallos de gestión, superó los 2.800 millones de euros, un 52% más que el año anterior, concentrando las Navidades un enorme porcentaje de las pérdidas.