FAMOSOS
Robinho recibe buenas noticias desde la cárcel: reducen su condena por violación
El exjugador del Real Madrid cumple condena en el Centro de Reinserción de Limeira, en el interior de São Paulo
El exfutbolista Robson de Souza, más conocido como Robinho, ha recibido buenas noticias desde el Centro de Reinserción de Limeira, en el interior de São Paulo, Brasil. El ex del Real Madrid, entre otros equipos, fue condenado a nueve años de cárcel por violar a una mujer albanesa en 2013 en una discoteca de Milán. Actualmente, ya lleva casi más de dos años entre rejas.
El brasileño siempre ha negado los hechos. Sin embargo, pese a haber recurrido la sentencia en varias ocasiones, continúa cumpliendo su condena en Brasil.
Tras la insistencia de los abogados de Robinho, la Justicia de São Paulo ha aprobado una reducción de 160 días de su pena.
Mario Rossi Vale, abogado de Robinho, explicó en 'G1' el motivo de esta rebaja: "La reducción de la pena de Robinho no se debió a un beneficio excepcional, sino al reconocimiento legal de 160 días de remisión, obtenidos mediante el estudio y el trabajo realizados durante su condena, de acuerdo con la Ley de Ejecución Penal".
No se trata de la primera reducción de condena. El pasado mes de noviembre, Robinho ya había obtenido una rebaja de 69 días tras completar 11 cursos, realizar 464 horas de clases de educación secundaria y leer cinco libros.
Hasta el pasado mes de noviembre, el exfutbolista se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Tremembé, en Brasil, aunque a finales de octubre sus abogados solicitaron el traslado al Centro de Reinserción de Limeira.
Este tipo de prisión alberga a personas sin antecedentes penales, con condenas inferiores a 10 años y sin vínculos con organizaciones criminales.
Inicialmente, Robinho debía cumplir su condena hasta marzo de 2033, pero con esta nueva reducción podría salir de prisión a finales de 2032.
- Jordi Évole sufre un ataque en directo y tienen que parar el programa: 'No te rías
- Un exfutbolista campeón del mundo se une a 'Gran Hermano': 'Necesito el dinero
- De portada 'Playboy' al lado más oscuro de la fama: 'Estuve a punto de morir por una sobredosis
- Conducir con la ITV caducada pero con cita: Duda resuelta y riesgos legales de jugársela
- Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de acoso y agresión sexual
- Así reaccionó Julio Iglesias tras enterarse de las acusaciones de sus exempleadas
- Pep Guardiola y Busquets se tienden la mano e invierten en vivienda
- La dieta de Marcos Llorente, al descubierto: 'No consumo verduras y como bajo el sol