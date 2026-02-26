Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto Morales, tajante con la provocación de Piqué a Arbeloa: "Ni marketing ni nada"

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' no se mordió la lengua al respecto

Roberto Morales, tajante con la pancarta de la Kings League

Roberto Morales, tajante con la pancarta de la Kings League / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Gerard Piqué es el rey del marketing y ayer lo volvió a demostrar. Esta vez, puso un cartel en Madrid anunciando el regreso de la Kings League, pero con una indirecta clara para el actual entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. El mensaje dice: "No somos tan CONOcidos, pero lo seremos. La Kings League vuelve el 1 de marzo".

El presidente de la Kings League aprovechó la oportunidad de generar polémica con Arbeloa para promocionar la vuelta de su competición, y está logrando su objetivo a la perfección, ya que la pancarta se ha convertido en tema de conversación en todos lados.

Desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron la pancarta de la Kings League durante la retransmisión y Roberto Morales, colaborador del programa, no se mordió la lengua para dar su punto de vista al respecto.

En primer lugar, Morales se sinceró diciendo que "me parece lamentable" y tampoco da crédito cómo el exjugador del FC Barcelona dio permiso para colgar esa pancarta en pleno Madrid, ya que Piqué en un vídeo asegura no ser el creador de lo que dice el mensaje en la pancarta.

&quot;No somos tan CONOcidos, pero lo seremos&quot;, la pancarta de la Kings League en Madrid

"No somos tan CONOcidos, pero lo seremos", la pancarta de la Kings League en Madrid / Kings League

No dudó en decir que "es una falta de respeto", a lo que aseguró: "Estamos en tiempos en los que pedimos respeto a los profesionales y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando hay capítulos de más...".

En ese instante, el presentador de 'El Partidazo de COPE' frenó en seco al colaborador: "Hombre, a mí tampoco me parece para tanto".

No obstante, Morales siguió erre que erre: "Es una provocación venir a Madrid a reírte en la cara de Arbeloa y hacer esa pancarta de un excompañero de selección".

Por último, volvió a manifestar en 'El Partidazo de COPE' que "me parece una falta de respeto mayúscula, me parece lamentable. Ni marketing ni nada: es una falta de respeto a un profesional que creo que no merece este trato".

