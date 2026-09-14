Roberto Mangas, abogado: "Ni las 23:00 ni las 7:00 horas, el ruido puede infringir la normativa a cualquier hora"

¿Tu vecino pone música a todo volumen, arrastra muebles de madrugada o monta una fiesta que parece no tener fin? Muchos piensan que el ruido solo puede denunciarse cuando llega la noche, pero la realidad jurídica es algo más compleja.

Roberto Mangas, abogado y asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que no existe una hora concreta a partir de la cual cualquier ruido vecinal pase automáticamente a ser ilegal. Una molestia acústica puede infringir la normativa a cualquier hora del día.

Las 23:00 horas no marcan el inicio de todo ruido ilegal

La normativa estatal establece como referencia general un periodo nocturno entre las 23:00 y las 7:00 horas, aunque las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden fijar sus propios horarios, límites acústicos y conductas prohibidas.

Por eso, si quieres saber qué está permitido en tu edificio, hay que mirar la ordenanza municipal correspondiente.

Tampoco significa que cualquier sonido que moleste al vecino vaya a terminar en una multa. Mangas distingue entre un ruido simplemente molesto y otro que puede constituir una infracción. La intensidad, la duración, la reiteración y los límites establecidos por la normativa son algunos de los factores que pueden marcar la diferencia.

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¿Qué puedes hacer si tu vecino no para?

Si el ruido está ocurriendo en ese momento, especialmente durante la madrugada, el abogado recomienda avisar a la Policía Local. Los agentes pueden comprobar de dónde procede, dejar constancia de lo ocurrido y, cuando corresponda, realizar una medición acústica.

¿Y si el problema se repite una y otra vez? Ahí conviene dejar de tratarlo como un episodio aislado y comunicarlo por escrito al presidente de la comunidad o al administrador de la finca.

La comunidad puede requerir formalmente al vecino que cese las molestias. Si continúa, existe la posibilidad de acudir a los tribunales mediante la acción correspondiente.

Las pruebas pueden marcar la diferencia

No tener un sonómetro en casa no significa que estés indefenso. Para una posible reclamación, Mangas aconseja guardar pruebas y llevar un registro de cada episodio, anotando la fecha, la hora, cuánto duró y qué tipo de ruido se produjo.

También pueden ser útiles las grabaciones, los testimonios de otros vecinos, las comunicaciones enviadas al responsable y los números de intervención o actas policiales.

Así que si llevas noches sin dormir por culpa del ruido, no necesitas esperar a una hora concreta para actuar. Lo que importa es determinar si esas molestias incumplen la normativa aplicable y poder acreditar lo que está ocurriendo.