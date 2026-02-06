Roberto Leal, obligado a dar la cara por un posible "tongo" en 'Pasapalabra': "No hay duda"

Continúa la resaca de 'Pasapalabra'. El programa de Antena 3 repartió el mayor bote de su historia después de que Rosa Rodríguez completara el rosco entero. La cadena decidió entregar el bote en horario de máxima audiencia, una decisión que generó debate, pero que les ha funcionado como anillo al dedo, ya que alcanzaron una media de 3.696.000 espectadores, con un 36,8% de cuota de pantalla.

Después de más de 300 programas, la concursante se llevó el bote de 'Pasapalabra' al acertar el apellido de una leyenda del fútbol americano: Earl Morrall. La participante acertó a falta de tres segundos, al recordar el apellido de uno de los jugadores más destacados de Estados Unidos, quien fue nombrado MVP de la NFL por la agencia AP con los Baltimore Colts, entre otros logros.

Pocos minutos después, las redes sociales se llenaron de comentarios, ya que aseguraban que Rosa había dicho "Morel" en lugar de "Morrall", algo que ha generado mucho ruido mediático en las últimas horas.

Rosa Rodríguez, concursante de 'Pasapalabra' / Antena 3

Los usuarios de X, antes conocido como Twitter, han acusado al programa de tongo: "Que poco disimulado. Se nota que le chivaron la respuesta", "Vaya tongazo de 'Pasapalabra', ha dicho claramente Morel", "No me creo nada" o "Nadie se cree que supiera ese apellido".

Roberto Leal da la cara

Después de toda la polémica, Roberto Leal se ha visto obligado a explicar lo que realmente sucedió en el Informativo matinal de la Antena 3, donde ha hablado con Manu Sánchez sobre este asunto, entre otros temas.

Al ser cuestionado por un posible tongo, el presentador de 'Pasapalabra' no se ha mordido la lengua: "La pronunciación es perfecta, es un apellido y la pronunciación es esa".

Además, ha recordado a la audiencia del formato que Rosa "es filóloga inglesa, mejor que ella no lo sabe nadie. Ahí no hay duda". Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre los espectadores de 'Pasapalabra'.

Sobre la audiencia cosechada, Leal ha alucinado: "Son datos de otra época. Es una auténtica barbaridad y el minuto de oro por encima del 40 y tantos, no sé ya ni el número".