Roberto Íñiguez dice lo que muchos piensan sobre la gestión de la DANA en Valencia tras sonar la alerta de Protección Civil

El 29 de octubre de 2024, la DANA que se instaló en España afectó de lleno a la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. La gota fría se cobró la vida de más de 220 personas, además de destrozar calles, viviendas e infraestructuras de varias ciudades.

Desde entonces, son muchos los ciudadanos que viven con preocupación el riesgo de nuevas inundaciones y temen que vuelva a repetirse una tragedia similar.

El miércoles, tras la victoria del Spar Girona frente al USK Praha, el entrenador Roberto Íñiguez ofrecía una rueda de prensa cuando una alerta de Protección Civil, que sonó en todos los móviles de la sala, interrumpió su intervención.

"¿Qué es eso?", preguntó el técnico antes de escuchar a los periodistas responder. "Ah, de lluvias", reaccionó.

La Generalitat de Catalunya había enviado un mensaje de emergencia a la población a través del sistema ES-Alert, advirtiendo sobre la peligrosidad del temporal e instando a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas inundables.

Visiblemente emocionado, el exbaloncestista hizo una pausa y dejó una frase que muchos interpretaron como un dardo hacia la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana: "Bueno, la podía haber dado el que la tuvo que dar en su momento. La podía haber dado".

La gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue duramente criticada, ya que su respuesta se consideró lenta e insuficiente ante la magnitud de la emergencia. Mientras las inundaciones arrasaban varios pueblos, Mazón se encontraba reunido con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante 'El Ventorro'.

Algunos usuarios de Twitter se han hecho eco de la frase y han aplaudido las palabras de Roberto Íñiguez: "Muy bien".