FÚTBOL
Roberto Colom, psicólogo: "En esta posición juegan los futbolistas más inteligentes"
El experto en psicología acudió al pódcast 'Wonderverso', conducido por Mario de Wonder
El fútbol y la psicología están estrechamente relacionados, ya que el rendimiento deportivo no depende únicamente de las capacidades físicas ni de las cualidades individuales, sino que la parte mental influye directamente en la búsqueda de la excelencia y el bienestar.
Hace unos días, el psicólogo Roberto Colom acudió al pódcast 'Wonderverso', conducido por Mario de Wonder, donde destacó la importancia de la psicología en el mundo del deporte. Además, explicó que las cualidades de un jugador varían según la posición que ocupa en el campo y reveló cuál considera la más destacada.
El experto en psicología reveló que muchos deportistas los contratan para potenciar su rendimiento, no solo en el plano cognitivo o intelectual, sino también a nivel cerebral.
Según destacó, el principal motivo es que "hemos trabajado intensamente en la neurociencia aplicada a jugadores de élite".
Colom no quiso destapar el nombre de ninguno de los futbolistas, debido a que "no está permitido", aunque aseguró que uno de ellos es uno de los centrocampistas más importantes de España.
También, el psicólogo reveló que los mediocentros son los jugadores más inteligentes de todos: "Tienen unas capacidades especialmente buenas, ya que ayudan a coordinar al resto de los compañeros".
"Tienen una capacidad espectacular a nivel de orientación espacial y de coordinación entre diferentes elementos. Y eso refleja en sus cerebros. Además, les hemos metido una máquina de resonancia y hemos comprobado que son peculiares", destapó en el pódcast 'Wonderverso'.
La razón que otorgó es que "se acomoda bastante bien cómo es su cerebro a cómo luego están actuando en el mundo real".
