Roberto Brasero pone en alerta a España: se activa la alerta naranja en estas ciudades

Roberto Brasero ha anunciado que este martes ha entrado un frente por el noroeste, mientras que otro se ha descolgado hacia el centro y sur peninsular. Esto provocará que por la noche y en la madrugada haya lluvias en el centro y este de Andalucía, Castilla-La Mancha y algunos puntos de Cataluña, aunque se espera que remitan a lo largo de la mañana.

No solamente eso, y es que hay avisos de nivel amarillo por acumulaciones de 5 centímetros de nieve a partir de los 1.000 a 1.200 metros de altitud en sierras de Salamanca, Ávila, Segovia o Madrid.

El miércoles, el norte de España se preparará para una jornada complicada con avisos de nivel naranja en las costas de Galicia y el Cantábrico, además de vientos de fuerza 7 y olas de entre 5 y 6 metros. El meteorólogo ha añadido que en las regiones del extremo norte peninsular las precipitaciones serán persistentes y a ratos incluso fuertes, con posible granizo en Cantabria o el País Vasco.

"En el norte irán encadenando un frente tras otro y dejará pocos minutos de respiro, pero en el resto de la península será distinto: quien madrugue se encontrará con lluvias pero enseguida no le hará falta el paraguas", ha explicado.

En Baleares podrían registrarse chubascos fuertes en el este del archipiélago, mientras que en Canarias las nubes se concentrarán en el norte de las islas occidentales. Además, se esperan rachas muy intensas de viento en zonas de Alborán, el bajo Ebro, Ampurdán y los litorales del Cantábrico y Galicia.

Las temperaturas mínimas volverán a descender durante la madrugada, con heladas débiles en el interior del norte y sierras del sureste, y moderadas en las montañas del norte. También se prevén nieblas matinales en la meseta Norte y las depresiones del nordeste.

Por la tarde, Brasero señala que las máximas bajarán en el sur de Andalucía, el área mediterránea y el interior este peninsular, mientras que aumentarán en el norte de Aragón, Navarra, la Ibérica sur y el oeste de Galicia.