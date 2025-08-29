TIEMPO
Roberto Brasero pone en alerta a España: el tiempo dará un giro radical en cuestión de horas
En los últimos días ha habido mucha inestabilidad
Tras varias jornadas marcadas por el calor intenso, las temperaturas han experimentado un descenso progresivo. Estas, junto a la inestabilidad que ha habido estos días, han producido días nubosos e incluso fuertes lluvias en diferentes puntos de España.
Ahora, Roberto Brasero ha explicado que se prevé que persista esta situación de inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica.
Las fuertes tormentas que llegaron a Cataluña y Baleares el miércoles se irán marchando. Las lluvias del mediterráneo quedarán solamente a primera hora en Cataluña, mientras que en Baleares permanecerán un poco más, aunque menos intensas.
Sin embargo, hay muy buenas noticias, y es que el meteorólogo ha confirmado que estas lluvias se trasladarán a Galicia, a las zonas de incendios: "No serán muy abundantes, pero algo es algo".
Este viernes todavía se podría notar la bajada de las temperaturas, ya que a primera hora seguirán siendo frescas, salvo en el noroeste. Sin embargo, de cara a la tarde irán subiendo.
En cuanto al sábado, Roberto Brasero ha asegurado que tendremos temperaturas más altas en toda España: "Seguirán subiendo y volverá a ser un día caluroso".
