Roberto Brasero pone en alerta a España: "A partir del viernes llegará..."

Un frente atlántico entró el lunes por Galicia, activando avisos de nivel naranja en la costa y de nivel amarillo por lluvia en el norte y oeste de la comunidad. Según el meteorólogo Roberto Brasero, "este martes, el frente seguirá avanzando hacia el interior repartiendo lluvias por todo el oeste peninsular y la zona centro". En el Mediterráneo no se esperan precipitaciones, solo algunas nieblas matinales y nubes altas por la tarde.

Las lluvias más intensas se registrarán en Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, el norte de Extremadura, y en Huelva y el litoral gaditano, donde podrían producirse incluso tormentas. En el Cantábrico, las precipitaciones serán débiles y dispersas.

El viento será fuerte en el Golfo de Cádiz, Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. Brasero explica que "un viento de componente sur, suroeste, hará que las temperaturas de primera hora en el oeste de Andalucía sean sensiblemente más altas que las de estos últimos días". Por este motivo, las nevadas se limitarán a cotas altas: 1.500 metros en la Cordillera Cantábrica y 1.700 en el Sistema Central.

En Canarias, el viento irá arreciando por la tarde, con intervalos de fuerza en las cumbres y algunas rachas muy intensas. Se esperan además lluvias, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote, donde podrían registrarse tormentas aisladas.

De cara al resto de la semana, el miércoles el frente se alejará y las lluvias remitirán, quedando ya débiles y dispersas. Brasero advierte que podríamos tener un día de nieblas sobre todo en el entorno de los grandes ríos peninsulares, con vientos más flojos y temperaturas nocturnas algo más bajas. En la mitad norte, las máximas se mantendrán por debajo de los 10 grados en la meseta.

A partir del jueves llegará un nuevo frente frío, más activo, que dejará nubosidad y lluvias en gran parte del norte, oeste y centro de la península.

Roberto Brasero ha anunciado que "a partir del viernes podrían llegar nuevos frentes que nos envíen las sucesivas borrascas atlánticas que se van a seguir formando, por lo que es probable que el viernes y el sábado tengamos un tiempo invernal con nevadas en zonas de montaña y en cotas más bajas del norte y centro peninsular (...) Al final de esta semana nos esperan temperaturas más bajas".