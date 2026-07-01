TIEMPO
Roberto Brasero pone en alerta a España para el mes de julio: "Hará menos calor, pero..."
El meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante los próximos días
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante los próximos días en España, donde avisó de que en el primer día del mes de julio "llegará con cierto refrescor en el norte de la península ibérica".
El principal motivo de este cambio climatológico es que llega el viento norte, lo que provocará que descenderán las temperaturas, especialmente en el norte peninsular y Canarias, según apuntó el experto en tiempo.
"Sobre todo se notará en el interior de las comunidades del Cantábrico, Castilla y León, Navarra, La Rioja y el centro de Aragón", expuso el meteorólogo de Antena 3. En cambio, la máxima prevista será en Badajoz, donde llegaron a los 42 grados.
El experto en tiempo remarcó que "hará menos calor que en los últimos días del mes de junio", aunque en la mitad sur subirán algún grado más.
Brasero quiso dejar claro que "va a ser un primer día del mes de julio con mucho sol, pero habrá nubes en el Cantábrico, lo que dejará algunas lloviznas. También, habrá viento en Canarias y en la mitad norte".
"Debido a ese viento que luego de madrugada llegará a la zona centro para rebajar un poco el intenso calor que pasaremos esta noche", señaló el meteorólogo de Antena 3
No obstante, el experto en meteorología señaló que el fin de semana se vivirá un ascenso generalizado de las temperaturas que "nos llevará a valores más altos de los propios de esa fecha".
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