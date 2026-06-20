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TIEMPO

Roberto Brasero pone en alerta a España por la primera ola de calor del 2026: "Se mantendrá hasta..."

El meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante los próximos días

Roberto Brasero avisó de que llega la primera ola de calor

Roberto Brasero avisó de que llega la primera ola de calor / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Roberto Braseroreconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMETJorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante los próximos días en España, donde avisó de que llega la primera ola de calor del 2026. "Ya lo podemos confirmar oficialmente; el domingo será el primer día de una ola de calor con la que estrenaremos el verano", anunció.

El sol será el gran protagonista de la jornada, lo que hará que suban las temperaturas, especialmente en las localidades del norte. No tiene dudas de que el domingo será un día de ola de calor en buena parte del país, desde el País Vasco y Navarra hasta Córdoba, pasando por Badajoz, Toledo, Zaragoza y Mallorca. Sin embargo, Canarias quedará al margen.

Las altas temperaturas llegarán el domingo, pero Brasero explicó que "se mantendrán en la mayor parte del territorio hasta el miércoles, incluido". Por esta razón, compartió que "estamos hablando de la primera ola de calor del verano".

El aviso de Roberto Brasero

El aviso de Roberto Brasero / SPORT

La AEMET coincide con Roberto Brasero

El organismo público compartió una actualización sobre la ola de calor que llega a España en las próximas horas, donde informó que habrá "temperaturas nocturnas y diurnas muy altas".

Es una situación climatológica que no cambiará hasta el jueves 25 de junio: "A partir de ese día comenzarán a bajar las temperaturas en buena parte del territorio, aunque permanecerán muy altas en el Cantábrico, este peninsular y Baleares".

Por otro lado, la AEMET señaló que hay peligro importante en actividades al aire libre. "El peligro de incendios aumentará considerablemente. Además, podrán formarse tormentas secas, con escasa o nula precipitación, pero con rayos y viento fuerte", expuso el ente público.

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"Más de 40 grados en el Cantábrico oriental y valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Localmente, no se bajará de 25 grados en puntos del centro, sur y área mediterránea", aseguró la AEMET a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. Un tiempo muy caluroso para afrontar los últimos días de junio.

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