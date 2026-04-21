TIEMPO
Roberto Brasero pone en alerta a España para estos próximos días: "Hará más calor y habrá polvo en suspensión y calima"
El meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante los próximos días
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante los próximos días en España: "Hará más calor y no viene solo, sino que también con polvo en suspensión y calima sobre la Península. Además, tendremos tormentas".
Para este 21 de abril, Brasero fue claro con la predicción meteorológica: "Quizá habrá tormentas en las zonas del País Vasco, Cantabria, Navarra, Rioja, Valle del Ebro, Pirineos, y, como novedad, Galicia, donde puede haber varios chaparrones abundantes".
En cambio, la situación dará un vuelco radical en el resto de España, pues "no esperamos lluvias". Respecto Canarias, el meteorólogo de Antena 3 expresó que "se marcha la calima y se quedan las nubes en el norte".
"Y esa calima es la que viaja por los cielos de la península ibérica", lo que incrementará la sensación de calor, aunque Brasero avisó: "Ya de por sí, las temperaturas van a subir en todas esas zonas, especialmente bajan en Valencia y Canarias".
Sin embargo, se espera que las temperaturas descienden en el norte y oeste de España, un descenso que será más que notable en el Cantábrico. "A pesar de ello, se seguirán superando los 30° en el este peninsular, donde ese día todavía subirán", expuso Brasero.
"Las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del sistema ibérico y de los Pirineos", informó el meteorólogo.
El jueves se producirá una bajada importante de las temperaturas en la zona del Mediterráneo y en Baleares, mientras que en el resto del país tenderán a subir, volviéndose a superar los 30 °C en el centro y en el sur de la península. Además, podrían repetirse las tormentas.
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