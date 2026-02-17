Roberto Brasero pone en alerta a España por un cambio radical en la situación meteorológica: "No lloverá tanto"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló qué tiempo hará durante esta semana. En primer lugar, avisó que la situación meteorológica "será distinta", ya que "no lloverá tanto". Una muy buena noticia para los amantes del buen tiempo, aunque advirtió que "el miércoles llegará otro frente y bajarán las temperaturas".

Respecto a la jornada de hoy, martes 17 de febrero, Brasero señaló que se esperan algunas lluvias débiles en la zona del Cantábrico, especialmente durante las primeras horas del día, ya que tenderán a ir remitiendo conforme avance la mañana.

Una de las zonas de la Península que se verá más afectada por el temporal será Galicia: "Ahí si pueden durar más y con rachas de viento que todavía serán fuertes". Además, en el este de España "no para el vendaval, mañana debería perder fuerza el viento a lo largo del día".

"En el resto de la península tendremos intervalos nubosos, sin lluvias, y estará más despejado hacia al mediterráneo, el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, aunque en el archipiélago tendremos todavía algo de calima", explicó Brasero.

Sobre las temperaturas, avisó de que las nocturnas bajarán en el norte, mientras que las diurnas subirán. En Valencia, Murcia y Castellón rondarán los 25 ºC este martes.

En cambio, el miércoles llega un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península, aunque "no llegarán al tercio oriental peninsular ni a Baleares". Además, expuso que las precipitaciones serán más abundantes en el tercio norte, especialmente en Galicia.

El jueves predominará el frío y el viento, pues Brasero comentó que "volverá a ser fuerte en el norte y este de la Península y en Baleares. De Canarias se habrá alejado ya la calima". Sin embargo, se espera un fin de semana con el sol como protagonista.