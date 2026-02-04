Roberto Brasero pone en alerta a España por la borrasca Leonardo: "Las lluvias van a ser abundantes"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El inicio del mes de febrero está marcado por la borrasca Leonardo, pues va a dejar lluvias extraordinarias en muchos puntos de España, especialmente en Andalucía, donde la AEMET ya ha activado la alertas roja en las localidades de Cádiz y Málaga.

Ayer, Brasero avisó en Antena 3 que "no va a ser una borrasca más, ya que las lluvias que esperamos van a ser especialmente abundantes".

El experto en meteorología señaló que los chubascos serán más intensos de "los que hemos tenido en enero", aparte "van a generar problemas", debido a que hay un alto riesgo de inundaciones en el sur de España.

Esta situación se debe al rio atmosférico: "Ha llovido mucho ya, pues mucho más va a llover. Un río de humedad que nace del Caribe, donde ahí la masa de aire es muy húmeda y que la borrasca Leonardo va a ir metiendo hacia la Península".

Brasero comentó que "toda esa humedad se va a transformar en lluvias". Por esta razón, el experto en meteorología recordó que ante estas situaciones adversas hay que tener "mucha preocupación".

Palma, Mallorca / CATI CLADERA / EFE

"También tendremos nevadas sobre todo por la noche y en las primeras horas del día, tanto en la zona centro como en el norte peninsular: empezará nevando en cotas bajas a partir de 800 metros, pero luego enseguida subirá la cota y esas nevadas podrán ser abundantes durante el miércoles pero ya solo en zonas de montaña", compartió.

Además, destapó que los chubascos empezarán a ser más débiles a partir del jueves: "El río de humedad seguirá entrando de manera continua y recorriendo la península aunque se desplazará un poco más al norte de Andalucía". Se trata de un temporal atlántico en toda regla con lluvias muy abundantes.