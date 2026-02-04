TIEMPO
Roberto Brasero pone en alerta a España por la borrasca Leonardo: "Las lluvias van a ser abundantes"
El meteorólogo de Antena 3 analizó la situación meteorológica de los próximos días en España
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
El inicio del mes de febrero está marcado por la borrasca Leonardo, pues va a dejar lluvias extraordinarias en muchos puntos de España, especialmente en Andalucía, donde la AEMET ya ha activado la alertas roja en las localidades de Cádiz y Málaga.
Ayer, Brasero avisó en Antena 3 que "no va a ser una borrasca más, ya que las lluvias que esperamos van a ser especialmente abundantes".
El experto en meteorología señaló que los chubascos serán más intensos de "los que hemos tenido en enero", aparte "van a generar problemas", debido a que hay un alto riesgo de inundaciones en el sur de España.
Esta situación se debe al rio atmosférico: "Ha llovido mucho ya, pues mucho más va a llover. Un río de humedad que nace del Caribe, donde ahí la masa de aire es muy húmeda y que la borrasca Leonardo va a ir metiendo hacia la Península".
Brasero comentó que "toda esa humedad se va a transformar en lluvias". Por esta razón, el experto en meteorología recordó que ante estas situaciones adversas hay que tener "mucha preocupación".
"También tendremos nevadas sobre todo por la noche y en las primeras horas del día, tanto en la zona centro como en el norte peninsular: empezará nevando en cotas bajas a partir de 800 metros, pero luego enseguida subirá la cota y esas nevadas podrán ser abundantes durante el miércoles pero ya solo en zonas de montaña", compartió.
Además, destapó que los chubascos empezarán a ser más débiles a partir del jueves: "El río de humedad seguirá entrando de manera continua y recorriendo la península aunque se desplazará un poco más al norte de Andalucía". Se trata de un temporal atlántico en toda regla con lluvias muy abundantes.
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
- Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
- Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
- Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: 'Muy tranquila