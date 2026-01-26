Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capitanes BarçaEspaña - Francia balonmanoSorteo Copa del Rey baloncestoClasificación sin VARSchumacherPatricio PacíficoCañizaresLaportaPróximo partido BarcelonaCazorlaHorario AlcarazCuartos Open de AustraliaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
instagramlinkedin

TIEMPO

Roberto Brasero pone en alerta a España: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

El meteorólogo de Antena 3 advierte de la llegada de una semana marcada por lluvias, fuertes vientos y nevadas

Roberto Brasero

Roberto Brasero / Antena 3

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Roberto Braseroreconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMETJorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El meteorólogo de Antena 3 advierte de que ya ha llegado la décima borrasca de alto impacto de esta temporada, denominado Joseph. El experto asegura que se situará muy al norte, más allá de las Islas Británicas, aunque sus efectos ya se están notando directamente en la Península.

Esto provocará una semana marcada por lluvias persistentes, fuertes vientos y nevadas, con rachas que se intensificarán especialmente mañana y pasado.

Actualmente, la AEMET mantiene el aviso de nivel rojo en el interior de la provincia de Pontevedra hasta las 3:00 de la próxima madrugada, ante la previsión de que se puedan superar los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Los ríos de la zona ya bajan muy crecidos.

Respecto a la jornada de mañana, Brasero es claro: "Avanzará hacia el interior peninsular ese frente impulsado por la borrasca Joseph que está dejando esas abundantes lluvias en el oeste peninsular y mañana descargará con ganas en más zonas".

Las áreas más afectadas serán Galicia, especialmente a primeras horas, el oeste y sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde incluso es posible que se registren tormentas acompañadas de granizo.

"Y al resto de la península también irán llegando las lluvias en el día de mañana a media que avance el frente, salvo al extremo más oriental y a Baleares donde serán poco probables o débiles en el caso de producirse", señala.

Noticias relacionadas

Para mañana también habrá que tener en cuenta el viento, que arreciará en casi toda España y pondrá en aviso de nivel amarillo a la mayoría de las provincias peninsulares. Además, se espera un temporal de olas en el litoral cantábrico y también en el litoral mediterráneo, especialmente en las costas de Murcia, Almería y Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  2. Alisha Lehmann, la futbolista más viral, desvela su nuevo equipo: 'Ella está aquí únicamente por el fútbol
  3. Pillan a una empresa espiando la baja médica de un trabajador con un detective y la justicia la obliga a readmitirlo e indemnizarle
  4. La nieve llega a Barcelona: primeros copos en el Tibidabo
  5. Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...
  6. Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: 'Es fruto de...
  7. Andrés González, economista: 'Los precios de la vivienda no bajarán en los próximos años
  8. Gonzalo Bernardos explota con el arbitraje contra el Espanyol: 'No permitirán que juegue una competición europea

Roberto Brasero pone en alerta a España: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Roberto Brasero pone en alerta a España: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Ángel, de ingeniero al paro, con 59 años: “Llevo seis meses en el paro tras trabajar 34 años en la misma empresa"

Ángel, de ingeniero al paro, con 59 años: “Llevo seis meses en el paro tras trabajar 34 años en la misma empresa"

El mayor caso de altruismo de 2026: dejó su herencia millonaria en manos de las personas mayores de su pueblo

El mayor caso de altruismo de 2026: dejó su herencia millonaria en manos de las personas mayores de su pueblo

Rosalía contra el bullying: 'La Perla' se convierte en campaña contra el acoso de forma indirecta

Rosalía contra el bullying: 'La Perla' se convierte en campaña contra el acoso de forma indirecta

Hasta 46.400 euros al año: el sueldo de un maquinista de tren en empresas privadas en España

Hasta 46.400 euros al año: el sueldo de un maquinista de tren en empresas privadas en España

La OCU lo deja claro: estas son las únicas pizzas de supermercado que aprueban en nutrición

La OCU lo deja claro: estas son las únicas pizzas de supermercado que aprueban en nutrición

'El Hormiguero': enésima visita de Miguel Ángel Revilla con un objetivo claro

'El Hormiguero': enésima visita de Miguel Ángel Revilla con un objetivo claro

Aviso del Meteocat: nieve y rachas de viento muy fuertes en estas zonas de Catalunya

Aviso del Meteocat: nieve y rachas de viento muy fuertes en estas zonas de Catalunya