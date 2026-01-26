Roberto Brasero pone en alerta a España: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El meteorólogo de Antena 3 advierte de que ya ha llegado la décima borrasca de alto impacto de esta temporada, denominado Joseph. El experto asegura que se situará muy al norte, más allá de las Islas Británicas, aunque sus efectos ya se están notando directamente en la Península.

Esto provocará una semana marcada por lluvias persistentes, fuertes vientos y nevadas, con rachas que se intensificarán especialmente mañana y pasado.

Actualmente, la AEMET mantiene el aviso de nivel rojo en el interior de la provincia de Pontevedra hasta las 3:00 de la próxima madrugada, ante la previsión de que se puedan superar los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Los ríos de la zona ya bajan muy crecidos.

Respecto a la jornada de mañana, Brasero es claro: "Avanzará hacia el interior peninsular ese frente impulsado por la borrasca Joseph que está dejando esas abundantes lluvias en el oeste peninsular y mañana descargará con ganas en más zonas".

Las áreas más afectadas serán Galicia, especialmente a primeras horas, el oeste y sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde incluso es posible que se registren tormentas acompañadas de granizo.

"Y al resto de la península también irán llegando las lluvias en el día de mañana a media que avance el frente, salvo al extremo más oriental y a Baleares donde serán poco probables o débiles en el caso de producirse", señala.

Para mañana también habrá que tener en cuenta el viento, que arreciará en casi toda España y pondrá en aviso de nivel amarillo a la mayoría de las provincias peninsulares. Además, se espera un temporal de olas en el litoral cantábrico y también en el litoral mediterráneo, especialmente en las costas de Murcia, Almería y Baleares.