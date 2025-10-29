TIEMPO
Roberto Brasero pone en alerta a España: "Una tregua antes de otro frente"
El meteorólogo de Antena 3 ha anunciado cambios en el tiempo
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
Hace un año, España se paralizó por la DANA, un temporal torrencial que se cobró la vida de más de 237 personas. Las inundaciones arrasaron miles de coches, viviendas y edificios; destruyeron carreteras y vías de tren, y dejaron campos de cultivo completamente inutilizables.
Brasero ha querido recordar la situación vivida el año pasado y ha explicado que justo hoy "hemos vuelto a tener lluvias torrenciales, aunque nada que ver con las de hace un año". Asimismo, ha reconocido que en algunas zonas donde hoy ha llovido, mañana no se esperan precipitaciones.
Después de la llegada de una borrasca que ha entrado por el litoral onubense, se espera "una tregua antes de otro frente". No obstante, para el viernes y el sábado entrará un nuevo frente que repartirá lluvia, especialmente en el noroeste peninsular.
Para mañana se espera la presencia de algunas nieblas y nubes matinales, aunque después predominará el sol en la mayor parte de la península, salvo en el sureste.
Las zonas más afectadas podrían ser el sur de Valencia y el norte de Alicante, aunque la probabilidad es mayor en las Islas Baleares, donde ya hay avisos de nivel naranja en el norte de Mallorca y en Menorca, que es donde las precipitaciones podrían ser más intensas.
En cuanto a las temperaturas, Brasero ha explicado que serán más bajas mañana a primera hora y por la tarde, similares a las de hoy o incluso más altas.
El mensaje de Brasero a los afectados de la DANA
Brasero concluyo recordando que "hoy se ha cumplido un año de la DANA de Valencia y por muchos más que pasen, nunca lo vamos a olvidar".
