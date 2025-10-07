Roberto Brasero pone en alerta a España: "Llega la Dana Alice"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El experto de Atresmedia desvela que a partir del jueves la situación climatológica dará un vuelco radical, debido a que se esperan acumulaciones importantes de lluvia en puntos del levante peninsular, el sureste y las Baleares.

Este cambio se debe a la entrada de un nuevo aire frío en capas altas de la atmósfera de la mano de una vaguada que acabaría convirtiéndose en una Dana. "Llega la DANA Alice", señala el meteorólogo. Aparte, es la primera Dana de la temporada.

Los días más complicados serán el jueves y el viernes, pues se esperan "lluvias abundantes". Brasero advierte de que la tarde del miércoles ya se empezará a ver lluvias, especialmente en el este de España y en el interior de la comunidad Valenciana.

Con respecto al día de mañana, el experto del tiempo anuncia que "bajarán las temperaturas en el Cantábrico, sobre todo en el Principado, y también en el oeste peninsular". Aunque se espera que en el resto de España sean cálidas hasta el jueves, allí descenderán en picado.

Por ahora, las zonas que se esperan que sean las más afectadas son las que ya tienen activados los avisos de nivel naranja en las provincias de Valencia, Alicante y en Ibiza y Formentera por lluvias intensas que puedan dejar 40 l/m2 en 1 hora o 100 l/m2 en el periodo de 4 horas.

La AEMET confirma que son precipitaciones que "pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado".

Para el fin de semana "se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares".