Roberto Brasero pone en alerta a España en el inicio de la primavera: "Llega una nueva borrasca"

Este mes de marzo ha estado marcado por la inestabilidad atmosférica en gran parte de las localidades de España, además Roberto Brasero ha anunciado que en el día de hoy llega un nuevo frente que provocará cambios en la situación meteorológica y también traerá algunas lluvias en algunas localidades de la península ibérica.

En los últimos 12 días ya ha habido 4 borrascas con nombre propio. Por otro lado, en la jornada de hoy se cambia de estación, debido a que a las 10:02 horas llega la primavera, pero el tiempo seguirá siendo similar al de los últimos días.

Roberto Brasero desveló ayer en Antena 3 porque no para de llover en España: "Desde el 1 de marzo tenemos un potente anticiclón en Europa que bloquea las borrascas y se encuentran con esa barrera. Circulan más en el sur, donde además el océano está más cálido y se cargan más de humedad".

"Por eso entran por España, donde no para de llover, mientras en Dublín, Londres o París luce el sol", reveló Brasero a todos los ciudadanos españoles.

Asimismo, el meteorólogo específico cuando está previsto que vuelva la estabilidad en la situación meteorológica: "La previsión a dos semanas nos dice que el anticiclón va a seguir ahí, lo que no nos dicen es si habrá más borrascas, si llegan podrán entrar. Pero a largo plazo, no se sabe si podrán formar o no".

No obstante, la nueva borrasca que entra a la península ibérica se llama Martinho, que es el nombre que le corresponde el listado de borrascas de alto impacto, nombre portugués debido a que afectará en Portugal, pero llega a España en el día de hoy hasta el viernes.

A lo que respecta a este jueves 20 de marzo, Brasero comentó que la lluvia irá llegando al oeste peninsular según avance el día y volverá a caer agua en zonas donde ha llovido mucho ya. Las tormentas más intensas serán en Huelva, Sevilla, Córdoba y en especial en Cádiz.

También, habrá lluvias, menos intensas, en Extremadura, Castilla y León, sur de Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Sin embargo, el frente no llegará al tercio oriental de la península ibérica, aunque está previsto que puede haber algún chubasco cerca del Mediterráneo.