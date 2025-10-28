Roberto Brasero enciende las alarmas: un tren de borrascas con frío y lluvias se prepara para sacudir España

El lunes se empezó a notar más frío en diferentes puntos de España. Concretamente, Reinosa, en Cantabria, se convirtió en la localidad más fría de España tras amanecer con -3,6 grados. Sin embargo, Roberto Brasero tiene claro que este frío no se quedará toda la semana, aunque se espera un tren de borrascas.

"Para empezar el martes, tendremos un amanecer parecido, con frío matinal en el centro y norte de la Península, aunque por el oeste ya empezarán a llegar nubes desde bien temprano: la primera borrasca de la semana que obligará a sacar el paraguas", ha explicado el meteorólogo.

Este martes, las lluvias se quedarán solo en el tercio occidente peninsular, y a la franja central solo llegarán, de momento, nubes por la tarde, y en las regiones del Mediterráneo el día estará más soleado, aunque también pueden aparecer algunas nubes bajas y brumas por la mañana.

El experto ha anunciado que las lluvias serán probables a partir de mediodía, aunque será sobre todo por la tarde cuando algunas pueden ser fuertes en zonas de Extremadura, el oeste de Andalucía, Ávila y Salamanca.

De cara a la tarde, las temperaturas serán más altas que las del lunes, con ascensos más acusados en zonas altas de la Meseta Norte, zonas del Cantábrico oriental y norte de Navarra, y descensos en el litoral gallego. Se espera llegar a 21 grados en San Sebastián, a 22 grados en Girona, 23 en Ciudad Real y hasta 27 grados en Córdoba.

Roberto Brasero ha asegurado que el miércoles, esta primera borrasca irá avanzando desde el oeste hacia el este, pasando por el centro de la Península. Se espera que sean persistentes en el suroeste de Castilla y León, Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla-La Mancha y oeste de Andalucía, así como en litorales sur andaluces por la tarde.

Además, podrían ser localmente fuertes y con tormenta en entornos de montaña y zonas próximas del cuadrante suroeste de la Península, así como en la zona del Estrecho, donde pueden ser copiosas.

El meteorólogo ha hecho referencia a la previsión de AEMET en la que no descartan alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz, debido a rachas puntualmente muy fuertes de viento.

Brasero ha explicado que el jueves se espera un tiempo revuelto: "Puede que de tránsito entre esta borrasca que se marcha y otra que entraría ya de cara al viernes, y por el mismo camino: el suroeste peninsular, que será la zona más afectada —o más beneficiada, según se quiera mirar— por este tren de borrascas atlánticas".