Roberto Brasero desvela la situación meteorológica en España: "Esto ya es otro tiempo"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Este mes de febrero ha estado marcado por la inestabilidad climatológica en gran parte de España, donde han predominado los chubascos y las rachas de viento. Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló qué tiempo hará durante esta semana, aunque primero avisó: "Esto ya es otro tiempo. Primavera adelantada".

El experto en tiempo señaló que se prevén "temperaturas todavía más elevadas", pero la situación meteorológica podría volver a cambiar a partir del viernes, ya que volverán a ascender las temperaturas en muchos puntos de la Península.

El motivo por el que ascenderán las temperaturas es por la llegada del viento de componente sud: "A orillas del Cantábrico pueden subir las temperaturas cinco o seis grados de golpe en respecto a las de ayer".

Para el día de hoy, Brasero anunció que una de las zonas más afectadas por la subida de temperaturas será en el norte de España, debido a que "en Bilbao hará más calor que en Alicante".

El sol será el gran protagonista, pero también habrá nubes, especialmente en Catalunya, Baleares y Galicia, donde podría llover por la tarde, según advirtió Brasero en Antena 3.

En Canarias seguirá la calima, pues ya hay avisos por la presencia de polvo en suspensión en todas las islas del archipiélago.

Asimismo, el meteorólogo de Antena 3 advirtió que el miércoles llegará un nuevo frente que dejará chubascos en el noroeste peninsular. Sin embargo, matizó que "pasará muy rápido".