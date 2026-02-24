TIEMPO
Roberto Brasero desvela la situación meteorológica en España: "Esto ya es otro tiempo"
El meteorólogo de Antena 3 desveló qué tiempo hará durante los próximos días
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
Este mes de febrero ha estado marcado por la inestabilidad climatológica en gran parte de España, donde han predominado los chubascos y las rachas de viento. Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló qué tiempo hará durante esta semana, aunque primero avisó: "Esto ya es otro tiempo. Primavera adelantada".
El experto en tiempo señaló que se prevén "temperaturas todavía más elevadas", pero la situación meteorológica podría volver a cambiar a partir del viernes, ya que volverán a ascender las temperaturas en muchos puntos de la Península.
El motivo por el que ascenderán las temperaturas es por la llegada del viento de componente sud: "A orillas del Cantábrico pueden subir las temperaturas cinco o seis grados de golpe en respecto a las de ayer".
Para el día de hoy, Brasero anunció que una de las zonas más afectadas por la subida de temperaturas será en el norte de España, debido a que "en Bilbao hará más calor que en Alicante".
El sol será el gran protagonista, pero también habrá nubes, especialmente en Catalunya, Baleares y Galicia, donde podría llover por la tarde, según advirtió Brasero en Antena 3.
En Canarias seguirá la calima, pues ya hay avisos por la presencia de polvo en suspensión en todas las islas del archipiélago.
Asimismo, el meteorólogo de Antena 3 advirtió que el miércoles llegará un nuevo frente que dejará chubascos en el noroeste peninsular. Sin embargo, matizó que "pasará muy rápido".
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
- Las inversiones del exportero del Barça, José Manuel Pinto, a los 50 años: 'Hoy tengo 300 instructores
- Hacienda lo confirma: estas personas con seguro de hogar podrán deducir más de 1.300 euros en la Renta
- Joan Roca, chef, desvela el mejor restaurante de Barcelona: 'Está alejado del foco
- Sarah Santaolalla señala a Luis Rubiales: 'Tápate un poco
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por una dorsal africana: 'Nos dejará...
- Alerta con el cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero