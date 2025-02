Roberto Brasero convulsiona en la prueba más temida de 'El Desafío'

'El Desafío' es un programa de Atresmedia donde 8 celebridades se someten a retos de gran dificultad. Roberto Brasero, periodista y presentador del tiempo de Antena 3, es uno de los concursantes que está superando sus miedos semana tras semana. En su última prueba, el comunicador admitía estar "acojonado".

Brasero tenía como desafío la prueba más temida de la sexta gala del concurso. El informador debía realizar una apnea, controlando las contracciones involuntarias de su cuerpo que comienzan a desarrollarse en estas situaciones. A partir de los 2 minutos y 40 segundos, las convulsiones empezaron a producirse. Bajo las indicaciones de Juandi, su coach, seguía adelante.

La expectación entre el público y la tensión del plató traspasaba la pantalla. Al final, Roberto Brasero salió a la superficie después de 3 minutos y 41 segundos, aunque reconoció que "podía haber aguantado un poco más". La marca del presentador fue la segunda mejor del concurso, tan solo superado por Feliciano López, que alcanzó los 4 minutos y 1 segundo.

Brasero explicó que "he cogido poco aire al principio. Mira que tenía poco entrenada las respiraciones". De hecho, al iniciar la prueba se acordó de Pilar Rubio: "Yo nada más meterme y pensar que he cogido poco aire pensé: voy mal. Pensaba en Pilar, y no quería decepcionarte, porque es tu prueba", resaltaba el hombre del tiempo.