Roberto Brasero lo confirma: esto es lo que va a ocurrir en España durante el puente de diciembre

Tras el paso de varios frentes que dejaron lluvias en diferentes zonas de España el jueves, Roberto Brasero ha comentado que este viernes seguirá marcado por el paso de frentes que dejarán "cielos nubosos o cubiertos en casi toda la península", aunque se irán abriendo algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular, así como en el sur de Canarias.

Las lluvias se concentrarán en el tercio norte y en zonas de montaña, siendo "abundantes en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental, incluso con alguna tormenta que deje granizo". La nieve aparecerá en los Pirineos a partir de 1.000 metros y en otras montañas del centro y sureste entre 1.300 y 1.600 metros.

"Las temperaturas del viernes serán más altas en toda España y seguirán subiendo durante el puente", asegura el experto meteorólogo, destacando que, a pesar de la nubosidad, se percibirá un aumento del mercurio en casi todas las zonas del país.

El sábado comenzará a notarse un cambio. "Hasta ahora hemos vivido el paso de frentes, pero desde este día el anticiclón empezará a dominar el tiempo del puente", explica Brasero. Aun así, los cielos se mantendrán nubosos en gran parte de la península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares, mientras que en la mitad sur se abrirán claros.

Las precipitaciones se debilitarán y serán menos extensas, aunque todavía podríamos tener algunas lluvias dispersas en el cuadrante noroeste y centro-norte, sobre todo en el oeste de Galicia, "donde los acumulados podrían ser persistentes", añade Brasero. En el litoral mediterráneo y la mitad sur, en cambio, se esperan cielos despejados.

El domingo, las altas presiones impondrán su influencia. "Será un día sin lluvias ni nevadas en la mayor parte del país. Solo un frente débil podría dejar algunas precipitaciones en el oeste de Galicia y zonas de montaña de la mitad norte de la vertiente atlántica", señala.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este peninsular, Baleares y litorales del Cantábrico, mientras que descenderán ligeramente en el resto del país. "Por la tarde alcanzaremos hasta 23º grados en Alicante, 21 en Sevilla o 20 grados en Bilbao", detalla el meteorólogo.

El lunes, día festivo, comenzará frío, pero el sol predominará en todo el país. El anticiclón cubrirá toda España y frenará el frente que venía desde el Atlántico. Solo algunas nubes podrían avanzar, pero no esperamos precipitaciones.