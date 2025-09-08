Roberto Brasero lo tiene claro: seguirá el temporal en España hasta este día de septiembre

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El inicio de septiembre está siendo marcado por el mal tiempo en algunas localidades de España, pero la situación meteorológica no cambiará hasta los próximos días, según ha informado Brasero. En el este de la Península, el experto del tiempo ha comunicado que "van a seguir mañana las lluvias torrenciales".

Esta situación se debe a que ha llegado a España una entrada de aire frío en altura: "Esta vez no viene de la mano de una DANA, sino de una vaguada".

Por esta razón, Brasero ha explicado que la vaguada "se encontrará con la alta humedad... y una borrasca que genera vientos de levante que pueden conducir esa humedad a zonas de tierra, donde pueden causar problemas".

Respecto al día de mañana, el meteorólogo de Antena 3 ha comunicado que "la vaguada avanzará más hacia el este y las lluvias más fuertes pueden alcanzar sobre todo el archipiélago balear, pero también van a seguir en el este de la península".

Sin embargo, en el resto de España, la situación será distinta, debido a que "esta noche bajarán las temperaturas mínimas". Aunque, Brasero ha alertado que "un frente no muy activo dejará algunas lluvias en Galicia y el Cantábrico".

¿Cuándo se acabará el temporal?

El experto del tiempo ha confirmado que "la inestabilidad en el Mediterráneo continuará hasta el miércoles 10", debido a que durante ese día "todavía son probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, a primeras horas, también en el litoral mediterráneo peninsular".

Todo empezará a cambiar a partir de la tarde: "La vaguada se debería ir alejando hacia Italia y aquí ya se iría calmando el tiempo y finalizaría este episodio de lluvias fuertes y torrenciales".