SOCIEDAD
Roberto Brasero, sobre el cambio de hora: "El problema no es que se deje de cambiar la hora, el problema es..."
El meteorólogo ha querido analizar la situación sobre qué horario es mejor para la sociedad española
Quedan pocos días para el cambio de hora, algo que está en boca de todos y más desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que es totalmente innecesario este cambio: "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".
Una de las personas que ha querido compartir su opinión sobre el cambio de hora ha sido Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, quien advierte que "el problema no es que se deje de cambiar la hora, el problema es: ¿Qué horario dejas?".
El experto en meteorología confirma que este domingo se estrenará el horario de invierno. En caso de que no se realizara el cambio, en Galicia el amanecer no ocurriría hasta las 10:00 horas y en Madrid hasta las 9:30 horas.
La principal razón es que "el domingo va a amanecer una hora antes, sí ganamos una hora de luz por la mañana, pero los días se siguen acortando de forma natural y eso, hasta finales de diciembre, provoca que va a ir amaneciendo cada vez un poquito más tarde".
No ocurriría lo mismo si se mantiene el horario de invierno, ya que Brasero anuncia que "los cambios los vamos a notar en verano, sobre todo en el este de España, que es donde primero sale y se pone el sol".
El meteorólogo indica que en Menorca, a las 5:15 horas ya amanecería, mientras que a las 20:15 horas comenzaría a oscurecer.
No obstante, Brasero comenta que "hasta que no haya acuerdo vamos a tener que seguir cambiando la hora. La directiva europea que lo obliga no caduca, no tiene fecha final y el más inmediato es el de este próximo domingo".
Por esta razón, el meteorólogo recuerda que hay que atrasar el reloj: "La noche del sábado al domingo a las tres serán las dos, viviremos dos veces las dos de la madrugada... El domingo tendrá una hora más".
